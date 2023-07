Diego Dibós y Óscar Cavero, líderes del proyecto cultural y musical Barrionuevo, están felices con la gran aceptación que está logrando en estas Fiestas Patrias su segundo sencillo y videoclip, “Oración a la Patria”, canción cuya letra fue escrita por Chabuca Granda.

La letra de “Oración a la Patria” es un homenaje a uno de los símbolos más importantes: la Bandera Nacional, el cual refleja el gran amor y fervor patriótico que sentía Chabuca Granda; sentimientos que comparte Barrionuevo. Sobre todo, en esta época donde hemos visto a nuestra bandera rojiblanca pintada de negro.

“Sería muy bonito que una letra de la gran Chabuca sea como un himno para todos. Creo que esta canción representa el cariño que le tenemos a nuestro país, a nuestra bandera. Hay una frase que dice: ‘Si hay que morir por ti, por ti se vive’. Esto me parece una genialidad”, señala Diego Dibós.

“Esta letra de Oración a la Patria forma parte de los manuscritos que dejó Chabuca, ahí ella le escribía a su bandera con mucho respeto, no solamente con cariño. Es importante lo que recalca Chabuca en esta canción, la bandera peruana es intachable, casi intocable. No importa lo que pasa en el país, la bandera no se toca, no se le cambia de color, no se le cambia nada. La bandera es nuestro símbolo y hay que quererla por encima de todo”, destaca Dibós que hace un feat con Mauricio Mesones a ritmo de un tondero con sonidos modernos.

Además, el videoclip oficial tiene una participación especial el actor Leonardo Torres, quien hace una emotiva declamación a la bandera. “Los arreglos son de la mano del maestro Oscar Cavero, optamos por el tondero para que nos dé un poquito más de esa alegría, de esa fiesta”, apuntó el músico.

“Oración a la patria” forma parte del nuevo disco que presentará Barrionuevo en el mes de octubre y que llevará como título “Letras escondidas de Chabuca Granda”.