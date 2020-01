Hace cuatro años falleció el cantante David Bowie; sin embargo, su legado y música dejaron huella en la cultura popular de nuestro tiempo. A lo largo de su trayectoria, Bowie demostró ser un artista multifacético, pues era tal su versatilidad que el cine y el arte en general lo volvieron un ícono del siglo XX.

Aparte de su exitosa carrera y sus diversos éxitos musicales, también compartió su talento con amigos y colegas, dejando para la posteridad trabajos memorables en equipo con Queen, Tina Turner o Mick Jagger. Sin embargo, no fueron los únicos y a continuación repasaremos las colaboraciones más recordadas del artista británico.

QUEEN

Uno de los duetos más populares de David Bowie, quien en 1981 se unió a Queen para lanzar “Under pressure”. La letra le perteneció a Bowie, mientras que la melodía fue un trabajo en conjunto, a partir de una improvisación de una base compuesta por el baterista Roger Taylor. El tema resultó un rotundo éxito.

TINA TURNER

“Lust for Life”, tema escrito por David Bowie e Iggy Pop para el segundo álbum solista de este último en 1977, fue regrabado por David en “Tonight” (1984), con la colaboración de la legendaria Tina Turner. Los artistas lo interpretaron en la gira Private dancer, el mismo que la cantante registró en su álbum Live in Europe (1988).

BING CROSBY

¿Qué hacía David Bowie en el especial navideño de Bing Crosby en 1977? En aquella oportunidad, ambos interpretaron “Little drummer boy”, con el añadido final de “Peace on Earth”, un tema compuesto por el propio Bowie con ayuda de Ian Fraser, Larry Grossman y Alan Kohan. La discográfica RCA editó este momento como single en 1982.

LENNY KRAVITZ

El tema “The Buddha of Suburbia”, compuesto por David Bowie en 1993, se convirtió en el tema principal de la serie de la BBC del mismo título. Dicha canción fue regrabada con Lenny Kravitz para el disco de la banda sonora editado a finales del mismo año. Alcanzó el puesto 35 en los charts británicos.





MICK JAGGER

“Dancing in the Street” fue grabado originalmente por Martha and The Vandellas (1964), y a pesar que tuvo varias versiones populares durante los años, la de mayor repercusión fue la que Bowie y Mick Jagger de los Rolling Stones grabaron en 1985 para recaudar fondos para la campaña Live Aid contra la pobreza en África.

PET SHOP BOYS

La canción “Hallo Spaceboy”, del disco Outside (1995) de Bowie, fue versionado por la agrupación Pet Shop Boys, quienes le dieron un ambiente más disco y le añadieron líneas cantadas interpretadas por Neil Tennant.

DAVID GILMOUR

El último show de David Bowie fue en noviembre de 2006, durante un recital benéfico en Nueva York. Medio año antes fue invitado por David Gilmour para interpretar, a su lado, un parte de temas en el Royal Albert Hall de Londres. En el siguiente clip, ambos cantan el clásico “Comfortably Numb”.