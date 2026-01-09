¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 10 de enero

Escucha la noticia
En un 10 de enero, pero de 2016, falleció el músico y cantante británico David Bowie, uno de los grandes innovadores del pop-rock que popularizó el “glam rock” de los setenta y ochenta, y autor de clásicos como “Starman” y “Space Oddity”.
Otras efemérides
1863.- Entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.
1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.
1927.- Se estrena la película de ciencia ficción ‘Metrópolis’, de Fritz Lang.
1929.- Nace ‘Tintín’, de Hergé, en un diario belga.
1941.- Se firma en Berlín el pacto germano-soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países.
1946.- Comienza en Londres la primera Asamblea General de Naciones Unidas.
.- El Departamento de Defensa de EE.UU. establece contacto con la Luna por medio del radar.
1958.- El Gobierno español aprueba la reorganización de los territorios de Ifni y Sáhara, que pasan a ser provincias.
1990.- Las empresas Time Inc. y Warner Communications se fusionan, dando lugar a Time Warner.
1994.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz, para integrar a países del extinto Pacto de Varsovia.
1995.- El rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, galardonados con el Premio de la Paz de la Unesco.
2001.- La actriz Jeanne Moreau se convierte en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Academia de Bellas Artes francesa.
2003.- Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
2008.- Las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo son liberadas por las FARC.
2011.- ETA anuncia un alto el fuego “permanente, general y verificable”.
2019.- Nicolás Maduro jura para un segundo mandato como presidente de Venezuela, cuestionado por muchos gobiernos extranjeros.
2021.- El líder norcoreano Kim Jong-un es nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo.
2023.- Las memorias del príncipe Enrique inundan las librerías del Reino Unido.
Nacimientos
1880.- Manuel Azaña, presidente de la II República española.
1893.- Vicente Huidobro, poeta chileno.
1898.- Katharine Blodgett, física e inventora estadounidense.
1924.- Eduardo Chillida, escultor español.
1928.- Manuel Alcántara, escritor y periodista español.
1945.- Rod Stewart, cantante británico.
1948.- Guillermo Montesinos, actor español.
1949.- George Foreman, boxeador estadounidense, excampeón mundial.
1954.- Margarita Mariscal de Gante, jueza y exministra española.
1956.- Antonio Muñoz Molina, escritor y académico español.
1973.- Iker Jiménez, periodista español.
1976.- David Muñoz, cantante español, integrante, con su hermano Jose, del dúo ‘Estopa’.
1984.- Marta Ortega, empresaria española, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega.
1985.- Martiño Rivas, actor español.
1993.- Rauw Alejandro (Raúl Alejandro Ocasio), cantante y compositor puertorriqueño.
2006.- Angelina Jordan, cantante y compositora noruega.
Defunciones
1778.- Carlos Linneo, botánico sueco.
1917.- William Frederick ‘Buffalo Bill’ Cody, aventurero estadounidense.
1951.- Sinclair Lewis, escritor estadounidense.
1957.- Gabriela Mistral -seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga-, poetisa chilena, Nobel de Literatura 1945.
1971.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.
1995.- Gabriel Aragón, “Gaby”, payaso español.
2005.- José Manuel Pérez, ‘El Carni’, piloto de motociclismo español (tras sufrir un accidente en el rally de Dakar).
2007.- Carlo Ponti, productor de cine italiano y marido de Sofía Loren.
2009.- Giorgio Mondadori, editor italiano.
2011.- Juanito Navarro, actor cómico español.
.- María Elena Walsh, escritora y compositora argentina.
2015.- Robert Stone, escritor estadounidense.
.- Francesco Rosi, director de cine italiano.
2016.- David Bowie, músico británico.
2017.- Roman Herzog, presidente de Alemania entre 1994 y 1999.
.- Clare Hollingworth, periodista y corresponsal de guerra británica.
2018.- Eddie Clarke, guitarrista británico del grupo Motorhead.
2022.- Ciro Durán, cineasta colombiano.
2023.- Constantino II, último rey de Grecia.
.- Jeff Beck, guitarrista de rock británico.
2024.- César Alierta, expresidente de Telefónica.
2025.- Paquita Ors, pionera de la farmacia y la cosmética española.
