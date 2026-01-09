Un 10 de enero del 2016 muere David Bowie, músico británico. (HARALD MENK / DPA / AFP).
Un 10 de enero del 2016 muere David Bowie, músico británico. (HARALD MENK / DPA / AFP).
Agencia EFE
Agencia EFE

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 10 de enero
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 10 de enero

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 10 de enero

En un , pero de 2016, falleció el músico y cantante británico , uno de los grandes innovadores del pop-rock que popularizó el “glam rock” de los setenta y ochenta, y autor de clásicos como “Starman” y “Space Oddity”.

Otras efemérides

1863.- Entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.

Francisco Sanz

1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.

1927.- Se estrena la película de ciencia ficción ‘Metrópolis’, de Fritz Lang.

1929.- Nace ‘Tintín’, de Hergé, en un diario belga.

1941.- Se firma en Berlín el pacto germano-soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países.

1946.- Comienza en Londres la primera Asamblea General de Naciones Unidas.

.- El Departamento de Defensa de EE.UU. establece contacto con la Luna por medio del radar.

1958.- El Gobierno español aprueba la reorganización de los territorios de Ifni y Sáhara, que pasan a ser provincias.

1990.- Las empresas Time Inc. y Warner Communications se fusionan, dando lugar a Time Warner.

1994.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz, para integrar a países del extinto Pacto de Varsovia.

1995.- El rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, galardonados con el Premio de la Paz de la Unesco.

2001.- La actriz Jeanne Moreau se convierte en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Academia de Bellas Artes francesa.

2003.- Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

2008.- Las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo son liberadas por las FARC.

2011.- ETA anuncia un alto el fuego “permanente, general y verificable”.

2019.- Nicolás Maduro jura para un segundo mandato como presidente de Venezuela, cuestionado por muchos gobiernos extranjeros.

2021.- El líder norcoreano Kim Jong-un es nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo.

2023.- Las memorias del príncipe Enrique inundan las librerías del Reino Unido.

Nacimientos

1880.- Manuel Azaña, presidente de la II República española.

1893.- Vicente Huidobro, poeta chileno.

1898.- Katharine Blodgett, física e inventora estadounidense.

1924.- Eduardo Chillida, escultor español.

1928.- Manuel Alcántara, escritor y periodista español.

1945.- Rod Stewart, cantante británico.

1948.- Guillermo Montesinos, actor español.

1949.- George Foreman, boxeador estadounidense, excampeón mundial.

1954.- Margarita Mariscal de Gante, jueza y exministra española.

1956.- Antonio Muñoz Molina, escritor y académico español.

1973.- Iker Jiménez, periodista español.

1976.- David Muñoz, cantante español, integrante, con su hermano Jose, del dúo ‘Estopa’.

1984.- Marta Ortega, empresaria española, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

1985.- Martiño Rivas, actor español.

1993.- Rauw Alejandro (Raúl Alejandro Ocasio), cantante y compositor puertorriqueño.

2006.- Angelina Jordan, cantante y compositora noruega.

Defunciones

1778.- Carlos Linneo, botánico sueco.

1917.- William Frederick ‘Buffalo Bill’ Cody, aventurero estadounidense.

1951.- Sinclair Lewis, escritor estadounidense.

1957.- Gabriela Mistral -seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga-, poetisa chilena, Nobel de Literatura 1945.

1971.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

1995.- Gabriel Aragón, “Gaby”, payaso español.

2005.- José Manuel Pérez, ‘El Carni’, piloto de motociclismo español (tras sufrir un accidente en el rally de Dakar).

2007.- Carlo Ponti, productor de cine italiano y marido de Sofía Loren.

2009.- Giorgio Mondadori, editor italiano.

2011.- Juanito Navarro, actor cómico español.

.- María Elena Walsh, escritora y compositora argentina.

2015.- Robert Stone, escritor estadounidense.

.- Francesco Rosi, director de cine italiano.

2016.- David Bowie, músico británico.

2017.- Roman Herzog, presidente de Alemania entre 1994 y 1999.

.- Clare Hollingworth, periodista y corresponsal de guerra británica.

2018.- Eddie Clarke, guitarrista británico del grupo Motorhead.

2022.- Ciro Durán, cineasta colombiano.

2023.- Constantino II, último rey de Grecia.

.- Jeff Beck, guitarrista de rock británico.

2024.- César Alierta, expresidente de Telefónica.

2025.- Paquita Ors, pionera de la farmacia y la cosmética española.

