¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 10 de enero

En un 10 de enero, pero de 2016, falleció el músico y cantante británico David Bowie, uno de los grandes innovadores del pop-rock que popularizó el “glam rock” de los setenta y ochenta, y autor de clásicos como “Starman” y “Space Oddity”.

Otras efemérides

1863.- Entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.

1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.

1927.- Se estrena la película de ciencia ficción ‘Metrópolis’, de Fritz Lang.

1929.- Nace ‘Tintín’, de Hergé, en un diario belga.

1941.- Se firma en Berlín el pacto germano-soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países.

1946.- Comienza en Londres la primera Asamblea General de Naciones Unidas.

.- El Departamento de Defensa de EE.UU. establece contacto con la Luna por medio del radar.

1958.- El Gobierno español aprueba la reorganización de los territorios de Ifni y Sáhara, que pasan a ser provincias.

1990.- Las empresas Time Inc. y Warner Communications se fusionan, dando lugar a Time Warner.

1994.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz, para integrar a países del extinto Pacto de Varsovia.

1995.- El rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, galardonados con el Premio de la Paz de la Unesco.

2001.- La actriz Jeanne Moreau se convierte en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Academia de Bellas Artes francesa.

2003.- Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

2008.- Las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo son liberadas por las FARC.

2011.- ETA anuncia un alto el fuego “permanente, general y verificable”.

2019.- Nicolás Maduro jura para un segundo mandato como presidente de Venezuela, cuestionado por muchos gobiernos extranjeros.

2021.- El líder norcoreano Kim Jong-un es nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo.

2023.- Las memorias del príncipe Enrique inundan las librerías del Reino Unido.

Nacimientos

1880.- Manuel Azaña, presidente de la II República española.

1893.- Vicente Huidobro, poeta chileno.

1898.- Katharine Blodgett, física e inventora estadounidense.

1924.- Eduardo Chillida, escultor español.

1928.- Manuel Alcántara, escritor y periodista español.

1945.- Rod Stewart, cantante británico.

1948.- Guillermo Montesinos, actor español.

1949.- George Foreman, boxeador estadounidense, excampeón mundial.

1954.- Margarita Mariscal de Gante, jueza y exministra española.

1956.- Antonio Muñoz Molina, escritor y académico español.

1973.- Iker Jiménez, periodista español.

1976.- David Muñoz, cantante español, integrante, con su hermano Jose, del dúo ‘Estopa’.

1984.- Marta Ortega, empresaria española, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

1985.- Martiño Rivas, actor español.

1993.- Rauw Alejandro (Raúl Alejandro Ocasio), cantante y compositor puertorriqueño.

2006.- Angelina Jordan, cantante y compositora noruega.

Defunciones

1778.- Carlos Linneo, botánico sueco.

1917.- William Frederick ‘Buffalo Bill’ Cody, aventurero estadounidense.

1951.- Sinclair Lewis, escritor estadounidense.

1957.- Gabriela Mistral -seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga-, poetisa chilena, Nobel de Literatura 1945.

1971.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

1995.- Gabriel Aragón, “Gaby”, payaso español.

2005.- José Manuel Pérez, ‘El Carni’, piloto de motociclismo español (tras sufrir un accidente en el rally de Dakar).

2007.- Carlo Ponti, productor de cine italiano y marido de Sofía Loren.

2009.- Giorgio Mondadori, editor italiano.

2011.- Juanito Navarro, actor cómico español.

.- María Elena Walsh, escritora y compositora argentina.

2015.- Robert Stone, escritor estadounidense.

.- Francesco Rosi, director de cine italiano.

2016.- David Bowie, músico británico.

2017.- Roman Herzog, presidente de Alemania entre 1994 y 1999.

.- Clare Hollingworth, periodista y corresponsal de guerra británica.

2018.- Eddie Clarke, guitarrista británico del grupo Motorhead.

2022.- Ciro Durán, cineasta colombiano.

2023.- Constantino II, último rey de Grecia.

.- Jeff Beck, guitarrista de rock británico.

2024.- César Alierta, expresidente de Telefónica.

2025.- Paquita Ors, pionera de la farmacia y la cosmética española.