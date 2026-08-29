Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, una fecha en la que miles de personas en el Perú recuerdan la vida y el legado de una de las figuras religiosas más importantes del país y la primera santa de América. Esta jornada también representa una oportunidad para expresar mensajes de fe, esperanza, amor y agradecimiento hacia familiares, amigos y seres queridos, especialmente en medio de una tradición marcada por la devoción. Por ello, muchos aprovechan la fecha para compartir frases inspiradas en sus enseñanzas, dedicarle oraciones o escribirle una carta con sus peticiones, deseos y agradecimientos personales. A continuación, te compartimos las frases de Santa Rosa de Lima que puedes enviar este 30 de agosto, además de algunas oraciones y datos sobre su vida que te permitirán conocer mejor su historia y legado espiritual.

¿QUÉ FRASES DE SANTA ROSA DE LIMA PUEDES COMPARTIR ESTE 30 DE AGOSTO?

“El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas”.

“El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta”.

“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús”.

“Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo”.

“Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia”.

Foto: UCSP.

¿QUÉ ORACIONES PUEDES DEDICAR A SANTA ROSA DE LIMA?

Santa Rosa de Lima, luminosa estrella en el cielo de la fe, te encomiendo mi camino. Intercede ante Dios para que tu luz ilumine mis pasos y me guíe por senderos de amor y virtud. Te pido que protejas mi vida y la de mis seres queridos, y que nos sostengas en momentos de dificultad. Concede, Santa Rosa, que, siguiendo tu ejemplo de entrega y humildad, podamos alcanzar la paz y la gracia divina. Amén.

Oh Santa Rosa de Lima, que dedicaste tu vida al servicio de los más desfavorecidos, escucha mi humilde súplica. Te ruego que extiendas tu compasión a quienes sufren y carecen de recursos. Implora al Señor que alivie sus penas y cubra sus necesidades. Ayúdame a ser un instrumento de tu amor en el mundo, mostrando generosidad y bondad hacia aquellos que lo necesitan. Amén.

Querida Santa Rosa, tú que conociste la lucha y la adversidad, sé mi amiga y confidente en los momentos difíciles. Con tu fuerza interior y tu fe inquebrantable, enfrentaste pruebas que parecían insuperables. Te ruego que me concedas esa misma fortaleza para superar mis desafíos y mantener mi confianza en Dios. Ayúdame a aceptar con humildad y paciencia aquello que no puedo cambiar, confiando en que todo está bajo la mirada amorosa del Creador. Amén.

Foto: Internet.

¿QUIÉN FUE SANTA ROSA DE LIMA?

Santa Rosa nació con el nombre de Isabel Flores de Oliva en Lima, el 20 de abril de 1586. Dedicó su vida a la oración y a ayudar a pobres y enfermos. Ingresó a la Tercera Orden de Santo Domingo y, debido a que entonces no existía un monasterio femenino de esa orden en Lima, utilizó el huerto de su casa como lugar de retiro espiritual.

También llevó una vida marcada por penitencias. Para evitar la atención de pretendientes, se cortó el cabello y cubrió su rostro. Practicó ayunos prolongados, durmió sobre tablas y sometió su cuerpo a castigos por motivos religiosos.

Su santidad fue reconocida por los limeños cuando ella aún estaba viva y por eso sus penitencias eran comentadas por toda la ciudad. Por lo tanto, ya era considerada una santa mucho antes de que el Papa Clemente X la canonizara en 1671, convirtiéndose en la primera santa de América. El mismo Pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e Indias Occidentales.

Su vida terminó cuando apenas tenía 31 años de edad. Se ha escrito que miles de personas asistieron a sus funerales para despedirse de ella, un fervor que se mantiene hasta el día de hoy.

¿CÓMO ENVIAR UNA CARTA A SANTA ROSA DE LIMA DE MANERA VIRTUAL?

Cada año, muchos devotos se acercan al Pozo de los Deseos, ubicado en el santuario de Santa Rosa de Lima, en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el Centro de Lima, para dejar sus cartas y pedidos. Sin embargo, quienes no puedan acudir personalmente también tienen la posibilidad de enviar sus misivas de manera virtual a través de los siguientes canales:

Messenger: @santarosadelima

Instagram: @santarositalima

Correo electrónico: santarosa.correo@gmail.com

WhatsApp: 934 720 733

Una vez recibidas, los voluntarios se encargan de imprimir las cartas para colocarlas posteriormente en el tradicional Pozo de los Deseos.

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