Escucha la noticia
Efemérides del 7 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 7 de enero, pero de 2015, son asesinados en un atentado yihadista contra el semanario satírico ‘Charlie Hebdo’ cinco dibujantes, uno de ellos, Stéphane Charbonnier Charb, el director, así como un invitado, un policía asignado a la protección de la revista y un conserje del edificio parisino.
OTRAS EFEMÉRIDES
1610.- Galileo Galilei descubre tres satélites de Júpiter con un telescopio casero. Días después, observa otro más.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: ¿Por qué Machado no llegó al poder con el aval de Trump?: el factor que definió la presidencia de Venezuela
1785.- Primera travesía del estrecho de Calais en globo, por el francés Jean-Pierre Blanchard y el norteamericano John Jeffries.
1797.- Adopción de la bandera tricolor italiana (verde, blanco y rojo) en Reggio Emilia.
1928.- El Támesis se desborda a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica.
1929.- Comienza a publicarse el cómic de Tarzán, de Hal Foster.
1939.- La francesa Marguerite Perey descubre el francio.
1958.- Bobby Fischer gana, con 14 años, el Campeonato Nacional de Ajedrez de EE.UU.
1965.- Aparece en Colombia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comete su primera acción armada en la localidad de Simacota.
1979.- Fuerzas vietnamitas ocupan Pnom Penh, capital de Camboya, con la ayuda de camboyanos opuestos al régimen de Pol Pot, que huye.
1989.- Fallece Hirohito y el príncipe Akihito le sucede como emperador de Japón.
1990.- La torre inclinada de Pisa cierra al público por problemas de seguridad. Reabrió el 15 de diciembre de 2001, tras ser enderezada 40 centímetros.
1999.- El Senado de Estados Unidos inicia el juicio contra Bill Clinton, primero contra un presidente de EE.UU. en 130 años, a raíz del escándalo sexual con la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.
2002.- Yves Saint Laurent se retira del mundo de la moda.
2007.- El arzobispo polaco Stanislaw Wielgus renuncia al cargo de metropolitano de Varsovia, tras descubrirse que fue confidente de la policía comunista.
2022.- Cirujanos de la Universidad de Maryland (EEUU) realizan el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado a un hombre. El receptor, David Bennet, falleció dos meses después.
2023.- El republicano Kevin McCarthy es elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras 15 votaciones.
MÁS INFORMACIÓN: Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que participaron 200 militares y se usaron 150 aeronaves
NACIMIENTOS
891.- Abderrahmán III, califa cordobés.
1539.- Sebastián de Covarrubias, lexicógrafo español.
1932.- Max Gallo, historiador, escritor y político francés.
1950.- ‘Juan Gabriel’ (Alberto Aguilera), cantante mexicano.
1964.- Nicolas Coppola, más conocido como Nicolás Cage, actor estadounidense.
1971.- Jeremy Renner, actor estadounidense.
1985.- Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 británico.
1988.- Duane da Rocha, nadadora española nacida en Brasil.
1991.- Caster Semenya, atleta sudafricana.
1995.- Leslie Grace, cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana.
DEFUNCIONES
1932.- André Maginot, político francés.
1943.- Nikola Tesla, ingeniero e inventor nacido en Croacia (entonces Imperio austrohúngaro) y nacionalizado estadounidense.
1948.- María de Maeztu, pedagoga española.
1950.- Alfonso Rodríguez Castelao, escritor y dibujante español, considerado uno de los padres del nacionalismo gallego.
1986.- Juan Rulfo, escritor mexicano.
1988.- Trevor Howard, actor británico.
1993.- Italo Mancini, filósofo italiano.
2006.- Heinrich Harrer, alpinista austriaco.
2015.- Rod Taylor, actor australiano.
2016.- André Courréges, diseñador de moda francés.
2017.- Mario Soares, político portugués.
2018.- France Gall, cantante francesa.
2020.- Elizabeth Wurtzel, escritora y periodista estadounidense.
TAMBIÉN VER: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: Delcy Rodríguez al poder y transición postergada en Venezuela
2021.- Michael Apted, cineasta británico.
2022.- Francisco Laína, político español, presidente del Gobierno provisional durante el 23F.
2025.- Jean-Marie Le Pen, político de extrema derecha, francés, 96 años.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Filipinas: Un terremoto de magnitud 6,4 sacude la isla de Mindanao
- Ecuador se suma a los países a los que Estados Unidos agradece por “combatir el narcoterrorismo”
- Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de Estados Unidos en Caracas 72 horas después
- Dos grandes protagonistas del juicio a Maduro: un respetado juez de 92 años y un abogado experto en casos complejos
- EE.UU. respalda las “garantías de seguridad” para Ucrania tras reunión en París con Zelensky
Contenido sugerido
Contenido GEC