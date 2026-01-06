Efemérides del 7 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 7 de enero, pero de 2015, son asesinados en un atentado yihadista contra el semanario satírico ‘Charlie Hebdo’ cinco dibujantes, uno de ellos, Stéphane Charbonnier Charb, el director, así como un invitado, un policía asignado a la protección de la revista y un conserje del edificio parisino.

OTRAS EFEMÉRIDES

1610.- Galileo Galilei descubre tres satélites de Júpiter con un telescopio casero. Días después, observa otro más.

1785.- Primera travesía del estrecho de Calais en globo, por el francés Jean-Pierre Blanchard y el norteamericano John Jeffries.

1797.- Adopción de la bandera tricolor italiana (verde, blanco y rojo) en Reggio Emilia.

1928.- El Támesis se desborda a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica.

1929.- Comienza a publicarse el cómic de Tarzán, de Hal Foster.

1939.- La francesa Marguerite Perey descubre el francio.

1958.- Bobby Fischer gana, con 14 años, el Campeonato Nacional de Ajedrez de EE.UU.

1965.- Aparece en Colombia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comete su primera acción armada en la localidad de Simacota.

1979.- Fuerzas vietnamitas ocupan Pnom Penh, capital de Camboya, con la ayuda de camboyanos opuestos al régimen de Pol Pot, que huye.

1989.- Fallece Hirohito y el príncipe Akihito le sucede como emperador de Japón.

1990.- La torre inclinada de Pisa cierra al público por problemas de seguridad. Reabrió el 15 de diciembre de 2001, tras ser enderezada 40 centímetros.

1999.- El Senado de Estados Unidos inicia el juicio contra Bill Clinton, primero contra un presidente de EE.UU. en 130 años, a raíz del escándalo sexual con la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

2002.- Yves Saint Laurent se retira del mundo de la moda.

2007.- El arzobispo polaco Stanislaw Wielgus renuncia al cargo de metropolitano de Varsovia, tras descubrirse que fue confidente de la policía comunista.

2022.- Cirujanos de la Universidad de Maryland (EEUU) realizan el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado a un hombre. El receptor, David Bennet, falleció dos meses después.

2023.- El republicano Kevin McCarthy es elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras 15 votaciones.

NACIMIENTOS

891.- Abderrahmán III, califa cordobés.

1539.- Sebastián de Covarrubias, lexicógrafo español.

1932.- Max Gallo, historiador, escritor y político francés.

1950.- ‘Juan Gabriel’ (Alberto Aguilera), cantante mexicano.

1964.- Nicolas Coppola, más conocido como Nicolás Cage, actor estadounidense.

1971.- Jeremy Renner, actor estadounidense.

1985.- Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 británico.

1988.- Duane da Rocha, nadadora española nacida en Brasil.

1991.- Caster Semenya, atleta sudafricana.

1995.- Leslie Grace, cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana.

DEFUNCIONES

1932.- André Maginot, político francés.

1943.- Nikola Tesla, ingeniero e inventor nacido en Croacia (entonces Imperio austrohúngaro) y nacionalizado estadounidense.

1948.- María de Maeztu, pedagoga española.

1950.- Alfonso Rodríguez Castelao, escritor y dibujante español, considerado uno de los padres del nacionalismo gallego.

1986.- Juan Rulfo, escritor mexicano.

1988.- Trevor Howard, actor británico.

1993.- Italo Mancini, filósofo italiano.

2006.- Heinrich Harrer, alpinista austriaco.

2015.- Rod Taylor, actor australiano.

2016.- André Courréges, diseñador de moda francés.

2017.- Mario Soares, político portugués.

2018.- France Gall, cantante francesa.

2020.- Elizabeth Wurtzel, escritora y periodista estadounidense.

2021.- Michael Apted, cineasta británico.

2022.- Francisco Laína, político español, presidente del Gobierno provisional durante el 23F.

2025.- Jean-Marie Le Pen, político de extrema derecha, francés, 96 años.

