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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay arsenales cada vez más sofisticados, así como guerras que sirven de excusa para usarlos. Una combinación peligrosa cuando el avance de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) está propiciando el desarrollo acelerado de las armas autónomas, aquellas que seleccionan y atacan a sus objetivos sin la necesidad de una intervención humana directa. Se les dice “robots asesinos” y hace mucho que dejaron de pertenecer al mundo de la ciencia ficción.

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