El DJ y productor francés David Guetta confirmó su regreso al Perú para ofrecer un concierto el sábado 20 de marzo de 2027 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El artista llegará con ‘The Monolith’, su nueva propuesta audiovisual, que combina música electrónica con una producción de pantallas LED, efectos visuales, iluminación y rayos láser.

El espectáculo forma parte de un nuevo concepto escénico del músico, considerado uno de los principales referentes de la música electrónica internacional. La presentación contempla una estructura monumental de pantallas que durante su paso por el Stade de France alcanzó los 32 metros de altura.

La puesta en escena incluye tecnología de última generación, iluminación sincronizada y efectos visuales diseñados para acompañar las mezclas del artista durante el concierto.

El público peruano también podrá escuchar algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, como ‘Titanium’, ‘When Love Takes Over’, ‘Memories’, ‘Without You’ e ‘I’m Good (Blue)’, entre otros éxitos.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa se realizará el 1 y 2 de diciembre, desde las 10:00 a. m., y contará con un descuento del 15 % para quienes paguen con tarjetas Interbank.

La presentación de David Guetta en Lima será parte de su regreso a los escenarios peruanos con una producción que incorpora una estructura audiovisual de gran formato. El concierto está programado para el 20 de marzo de 2027 en Costa 21.

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