Desde lo alto de San Miguel, Costa 21 parecía apagado. No había luces que anunciaran una multitud ni el resplandor habitual de los grandes conciertos en el escenario principal. Por un momento, incluso, cabía preguntarse si el espectáculo de Hayley Williams iba a ocurrir realmente allí. Pero la música estaba a pocos metros, en un espacio contiguo, una suerte de hangar acondicionado para recibir a más de cinco mil personas. Un recinto inesperado, casi clandestino, que parecía existir al margen de los grandes escenarios y que terminó convirtiéndose en el lugar perfecto para una noche fuera de lo convencional.

Al llegar, el azar regaló una primera escena: el encuentro casual con Annie DiRusso y algunos integrantes de su banda. La cantautora neoyorquina, encargada de abrir la velada, no necesitó demasiado para demostrar que su presencia en la gira estaba lejos de ser un trámite. Su presentación tuvo un sonido sólido, enérgico, con una banda que acompañó con solvencia y una propuesta visual de alta definición. Las pantallas parecían trabajar en 4K: imágenes limpias, colores definidos y una nitidez casi quirúrgica.

La transición hacia Hayley Williams cambiaría radicalmente ese paisaje. La cantante estadounidense apareció con una propuesta visual más áspera, sucia y granulada. Nada de la pulcritud digital que había acompañado a DiRusso. Aquí las imágenes parecían rescatar la textura de una vieja cinta de video, con imperfecciones que no buscaban corregirse. Había algo hermoso en esa decisión, como si la artista entendiera que algunas emociones pierden fuerza cuando se presentan demasiado limpias.

A las 9:05 de la noche comenzó “The Hayley Williams Show”. Para quienes conocen a la cantante únicamente por su trabajo al frente de Paramore, la presentación ofrecía la oportunidad de descubrir a una compositora que, lejos de renegar de su pasado, ha encontrado en su carrera solista un territorio para explorar otras formas de vulnerabilidad, experimentación y libertad.

El repertorio arrancó con «Just a Lover» y «Over Yet», antes de recorrer distintas estaciones de su discografía. “Simmer” y “Creepin” recordaron la intensidad de “Petals for Armor”, mientras que canciones como “Ice in My OJ”, “Hard” y “True Believer” condujeron al público hacia el universo de su más reciente trabajo,”Ego Death at a Bachelorette Party”. No era un concierto construido exclusivamente alrededor de la nostalgia de Paramore. Era, ante todo, una declaración de independencia artística.

La cantante estadounidense cantó, tocó el piano y bailó frente a miles de personas en Costa 21. (Foto: Piero Colomer)

Y, sin embargo, la historia de Paramore estaba allí, respirando entre las canciones. En la voz, en la energía física de la intérprete y en la respuesta de un público que había esperado años para verla en Lima. Williams estuvo acompañada por músicos a la altura de la exigencia de su repertorio. La banda no funcionó como un simple respaldo: supo transitar entre la potencia del rock, las texturas alternativas y los momentos más delicados de una propuesta que cambia de piel constantemente.

Estética, exploración y otras formas de entender la música

Uno de los aspectos más interesantes del espectáculo fue precisamente esa convivencia de contrastes, que también se extendió al público. Entre los asistentes hubo una extravagancia deliberada en los vestuarios, donde se podía apreciar una mezcla de referencias indie, nostalgia alternativa y nuevas formas de entender la estética, con prendas intervenidas, combinaciones inesperadas, colores, transparencias y una libertad visual que parecía prolongar el espíritu de la propia artista. No era solamente una audiencia que había ido a escuchar canciones, sino una comunidad que también quería expresarse a través de su apariencia.

En el escenario, Hayley pasaba de una canción de apariencia luminosa a otra atravesada por la angustia sin que el concierto pierda continuidad. En su música, la tristeza no aparece como un lugar del que necesariamente haya que escapar.

En medio de miles de personas, la cantante consiguió que un concierto multitudinario se sintiera, por momentos, como una conversación privada. Una voz en off, las imágenes proyectadas y los silencios entre canciones ayudaron a construir esa atmósfera de intimidad. El hangar, con su apariencia industrial y su estética menos convencional, terminó jugando a favor de la propuesta. No había que imaginar un estadio monumental para entender la dimensión del encuentro.

Pero la noche también tuvo espacio para una Hayley menos introspectiva y mucho más frontal. Durante “Ice in My OJ”, la cantante lanzó proclamas que sacudieron el recinto: “Free Palestine” y “F&%$k Keiko”. Dos expresiones políticas que irrumpieron en medio del repertorio y dejaron claro que su relación con el escenario no se limita a interpretar canciones. Williams utiliza su visibilidad para manifestar posiciones, incluso cuando estas pueden incomodar. El concierto también puede ser un espacio de expresión política.

Exvocalista de Paramore y un repertorio versátil. (Foto: Piero Colomer)

Más adelante llegaron “Roses/Lotus/Violet/Iris” y “True Believer”, además de una inesperada versión de “Don’t Let Me Be Misunderstood”, canción asociada a Nina Simone, y “Wandering Star”, de Portishead. La selección reveló algunas de las coordenadas musicales que conviven en su sensibilidad, como el rock alternativo, el pop experimental, el soul y una inclinación por canciones capaces de sostener cierta oscuridad sin renunciar a la belleza.

Hacia el tramo final, “Good Ol’ Days” tuvo un guiño especialmente celebrado, cuando la artista jugó con su identidad musical y se presentó con una banda blanca cruzada al pecho que decía “Miss Perumour”, una combinación de Perú y Paramore que resumía, con humor, la relación entre su presente y el pasado que la convirtió en una figura mundial.

El concierto avanzó hacia el cierre con “Just a Lover” y, tras una pausa, regresó para el encore con “Mirtazapine”, “Showbiz” y “Parachute”. Eran las 11:05 de la noche cuando terminó una presentación de veintiséis canciones que había recorrido buena parte de su universo creativo.

La vocalista de Paramore conquistó al público con una voz poderosa y una presencia escénica que convirtió cada canción en una celebración. (Foto: Piero Colomer)

Al salir, el hangar recuperaba poco a poco su condición de estructura junto al mar. Desde fuera quizá seguía sin parecer el escenario de un acontecimiento musical, pero adentro había sucedido algo difícil de reducir a una lista de canciones. Una artista que ha crecido bajo la sombra de una banda enorme consiguió mostrar su propio mundo sin renunciar a ninguna de sus contradicciones. Hayley Williams llegó a Lima para cantar sobre el amor, la pérdida, la rabia y los días buenos, y encontró, en aquel escenario que desde San Miguel apenas se veía, un público dispuesto a acompañarla en todos ellos.