FAMA, el dúo peruano integrado por Facundo y Mateo Oliva, radicado en México, conquistó al público de la quinta edición de Multiverso Nestlé El Festival 2026, al presentarse ante más de 10 mil personas y compartir escenario con algunas de las figuras más destacadas de la música latina, entre ellas Kenia OS, Lunay y Elena Rose. La presentación significó un importante paso en la consolidación de los artistas dentro de la nueva generación del pop latino.

Durante su show, FAMA sorprendió al público con el estreno en vivo de “Incítame”, su nuevo sencillo junto a Lukas Urkijo, marcando el primer feat entre ambos artistas. La canción forma parte de “IDK YET”, el nuevo EP de FAMA, que estará disponible el próximo 26 de noviembre y con el que Facundo y Mateo presentan una nueva etapa de su propuesta musical, explorando sonidos y códigos contemporáneos del pop latino.

Organizado por EXA FM y La Mejor FM, dos de las principales cadenas radiales de México pertenecientes a MVS Radio, Multiverso se ha consolidado como una plataforma de gran alcance para la música nacional e internacional. En su quinta edición, el festival reúne a más de 30 artistas durante dos jornadas, con un escenario de 360 grados y acceso gratuito a través de las dinámicas de las estaciones de radio, convirtiéndose en un punto de encuentro entre los grandes nombres de la música y las nuevas propuestas.

Para FAMA, formar parte de este cartel representa un momento clave dentro de su crecimiento artístico en México. La presentación ante una audiencia multitudinaria llega además en la antesala del lanzamiento de “IDK YET”, un EP que busca ampliar el universo sonoro del dúo y fortalecer su conexión con las nuevas audiencias del pop latino. Con “Incítame” como una de sus principales cartas de presentación, Facundo y Mateo continúan construyendo desde México una carrera con proyección internacional.