Lima despierta este viernes con la agenda más cargada de la temporada. En apenas dos noches, la capital pasa del indie rock neoyorquino al pop alternativo y de ahí a los éxitos que marcaron el cambio de siglo. Lo que une a los tres conciertos es que todavía se pueden conseguir entradas, aunque en uno de ellos algunas zonas ya cuelgan el cartel de agotado.

La cuenta regresiva termina hoy para los seguidores de The Strokes. La banda neoyorquina toca esta noche en el Estadio San Marcos, acompañada por Future Islands, y lo hace con material fresco: llega con Reality Awaits, su primer álbum desde 2020. Será su regreso al país, siete años después de su paso por el festival Vivo X El Rock, en 2019. Los menores de 8 años en adelante pueden entrar, siempre que lo hagan con un adulto responsable.

The Strokes se presenta hoy en el Estadio San Marcos junto a Future Islands, con canciones de su álbum Reality Awaits.

Mañana sábado, la protagonista es Hayley Williams. La voz de Paramore debuta como solista en el país con “The Hayley Williams Show”, en Costa 21. Su concierto estaba previsto para el 20 de noviembre, pero cambió de fecha por pedido de los propios fans peruanos, y quienes ya tenían entrada no tuvieron que hacer ningún trámite: sus boletos valen para la nueva función. En el escenario repasará canciones de sus tres discos solistas y guarda algunas sorpresas. Los mayores de 10 años pueden asistir.

Esa misma noche, el Estadio Nacional se convierte en el escenario del Sound Music Fest “Golden Years Edition”, el primer concierto anglo que se realiza en el país. El festival reúne a cuatro artistas de distintas generaciones, con una propuesta que mezcla la nostalgia del pop de inicios de siglo, la energía de la música electrónica y un homenaje a la música peruana. Flo Rida y la banda peruana Adammo abren el camino hacia el plato fuerte.

Christina Aguilera encabeza el Sound Music Fest “Golden Years Edition” este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional, en su primera presentación en el Perú.

Ese plato fuerte es Christina Aguilera, que pisa por primera vez suelo peruano. Subirá al escenario a las 9:30 p. m. con un show de 70 minutos en el que sonarán sus grandes éxitos, entre ellos “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”. Marshmello se encargará del cierre, desde las 11:15 p. m. La expectativa se nota en la venta: las zonas Platinum, Occidente y Norte ya están agotadas, pero el resto de localidades sigue disponible en Joinnus.

La única baja de la agenda es Amanda Miguel. Su concierto del 21 de noviembre en el Parque de la Exposición fue pospuesto por motivos de fuerza mayor, según anunció la productora Urmar Show, que prometió informar la nueva fecha en un próximo comunicado. Quienes compraron entradas pueden pedir la devolución a través de Teleticket. Para el resto de los shows, la recomendación es comprar solo en los canales oficiales (Ticketmaster, Teleticket y Joinnus) y confirmar la disponibilidad antes de salir de casa.