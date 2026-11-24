El concierto de The Jacksons en Lima, prevista para el próximo 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, fue suspendida, según informó la empresa organizadora Sound Music Entertainment. Según explicaron, no llegaron a “un acuerdo que permita continuar con el evento”.

“Desde el inicio de este proyecto, nuestra compañía asumió el compromiso de traer al Perú a una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia de la música internacional, realizando importantes esfuerzos de planificación, coordinación y gestión para ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas de nuestro público”, señaló la organización a través de un comunicado.

Sobre las conversaciones que se desarrollaron para intentar mantener el evento en la fecha prevista, Sound Music Entertainment indicó que evaluó distintas posibilidades junto con los representantes de la agrupación.

El concierto de The Jacksons en Lima, prevista para el próximo 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, fue suspendida. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)

“Durante las últimas conversaciones, mantuvimos nuestra disposición de encontrar alternativas que permitieran preservar la realización del espectáculo. Sin embargo, lamentablemente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permita continuar con el evento”, precisó la empresa.

Habrá devolución de entradas

Tras conocerse la cancelación del concierto en Costa 21, la empresa realizadora también se disculpó con los fans que adquirieron sus entradas y que, con mucha ilusión, esperaban ver a The Jacksons en Lima.

En cuanto al reembolso de las entradas de The Jacksons, la productora informó que las compras efectuadas mediante la página web tendrán una devolución automática al titular de la transacción, utilizando el mismo medio de pago empleado durante la adquisición.

Por su parte, quienes compraron sus boletos de manera presencial deberán ingresar a la plataforma de Teleticket y registrar sus datos mediante la opción Soporte Fans. La empresa precisó que las devoluciones comenzarán a realizarse desde el miércoles 2 de diciembre de 2026.