Conforme a los criterios de Saber más

Tras haber obtenido dos Latin Grammy, el cantante colombiano Manuel Medrano presentó su nuevo álbum “Eterno”, trabajo discográfico en el que trabaja junto a su amigo, el productor Juan Pablo Vega. Esta producción llega en un momento en el que Medrano consolida su carrera y lo califica como “el paso más importante de mi carrera hasta hoy”.

En una conversación virtual con El Comercio, el intérprete de “Bajo el agua” y “Si pudiera” contó detalles de esta nueva producción, su significado, lo difícil que fue preparar este disco en pandemia y sus planes a futuro. Por si fuera poco, también dio su punto de vista sobre la polémica del Latin Grammy que enfrentó a René Pérez y J Balvin.

¿Cómo te sientes con el lanzamiento de tu segundo álbum “Eterno”? ¿Qué significa para ti esta producción?

Yo estoy muy feliz de haber lanzado este álbum. Este álbum es una obra de arte, me hace sentir orgulloso de hacer algo diferente con instrumentos de otras épocas, rentamos instrumentos de los 80 y de los 90 para grabar ciertas cosas. Se grabó en la naturaleza, en un estudio súper cool . Este álbum “Eterno” es el paso más importante de mi carrera hasta hoy, y me hace sentir orgulloso que la gente lo está tomando de esa forma también.

Esta producción cuenta con temas fusión, pop, rock, funk, un sonido versátil, ¿Cómo te sientes con tanta variedad?

Me hace muy feliz hacer un álbum inspirado en parte de la gran historia de la música Latinoamericana con la que yo crecí, pues es un álbum que tiene una diversidad musical amplia, que maneja diversos estilos combinados con el mío. Con el disco quiero llevar a la gente a un viaje por todo el rock en español, por toda la música de cantautor, las baladas e incluso también por el reggae, el bolero, el funky.

En anteriores entrevistas contaste que tu primer instrumento fue una guitarra y te la dieron como castigo, ¿Cómo fue eso?

Sí (risas). Un día mi mamá me regalo una guitarra, yo perdí ese año en el colegio y no me iba a dar regalo de navidad, pero al final me dio una guitarra para que aprendiera. Ahí aprendí a tocar y como que me conecté con la música, antes de eso yo no escuchaba mucha música y no era muy bueno. Todavía no soy muy bueno en la música, pero hago el intento y escribiendo soy muy honesto con todo lo que siento.

Este álbum llega varios años después de tu primer lanzamiento “Manuel Medrano”, ¿Porqué esperaste tanto para este proyecto? ¿Cómo han sido los cambios desde el primero hasta este álbum?

Pasaron muchas cosas, a raíz de mi primer álbum mi vida cambio por completo, me dedique a disfrutar de mi nueva vida, a viajar por el mundo, tuve una novia, me separé de mi equipo de managment anterior hace unos años. Estuve un año solo en exploración, viajando por el mundo, rodé algunos videos, giré por lo menos los últimos 5 años con el primer álbum, y mientras hacia todo eso iba construyendo “Eterno”, que está compuesto de 12 canciones escritas por mí. Estoy demasiado conectado con esta historia y con todo lo que este álbum representa para mi vida, para mí y lo que sueño que represente para la música colombiana y la música latina.

Recordando tu primer álbum “Manuel Medrano”, obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy en 2016 y ganaste en dos categorías, ¿esperas repetir este éxito con Eterno?

Mi aspiración más grande es que guste mucho a las personas. Lo que pasa en los premios es decisión de los votantes, yo no pienso en eso cuando lanzo un álbum, el álbum no esta dirigido a los premios que se gane, chimba que (“Eterno”) se ganara un premio, eso si es un sueño, pero se lo dejo a la suerte y al trabajo que logremos hacer. Lo que más pienso cuando hago un disco es que transmita, que conecte con la gente y que le sirva a la humanidad, que la gente escuche el disco y le den ganar de querer a la otra persona, no de lastimarla.

“Eterno” es un álbum que se trabajó en medio de la pandemia del COVID-19, ¿Qué tan difícil ha sido trabajar con esta situación en el mundo?

“Eterno” se vino creando los últimos 5 años, pero la grabación si empezó en el momento más crucial de la vida. Nos tocó aplazar la grabación 5 meses a raíz del COVID-19. Para grabar estuvimos 5 meses en Colombia, cada uno encerrado en su casa. A mediados de 2020 sí grabamos, en un estudio en Bogotá, Colombia, en las montañas cerca de la ciudad, ahí se grabó medio álbum. Rentamos equipos de los 90, los 80, usamos guitarras eléctricas, acústicas e instrumentos exóticos con semillas, tambores, guitarras, cuadro y charango, diple, distorsiones, teclados, baterías reales, fue una experiencia mágica grabar “Eterno”.

¿A que te refieres cuando dices que fue algo “mágico” usar estos instrumentos?

Yo digo también es mágico hacer música con computadores y eso es el futuro, eso es lo que va a pasar y cualquier persona va poder ser un productor muy famoso, cualquier niño de 10 años va poder hacer grandes obras y eso me parece fascinante único y especial. En cambio, esta demanda de instrumentos es poca, pero yo creo que siempre va ser una delicia escuchar un instrumento. Yo toco guitarra hoy porque crecí viendo tocar a otros artistas, entonces yo espero y sueño que si un chico me ve tocando guitarra y cantando el quiera hacerlo también y quiera tirar una letra de buena onda, siento que en la vida hay que dejar huella.

Cuando era niño vivía en un barrio donde vivían personas que vendían dulces en la calle, hay muchos a los que recuerdo y no por su trabajo, si no por su gran sonrisa, por su personalidad, por su forma de ser. Yo he hecho de todo en la vida, he vendido cosas en la calle, le hecho tareas a otros, he vendido instrumentos, he tocado en bares, he sido mesero y todo lo he hecho con muchísimo amor y consciente que es un pequeño escalón para construir lo que yo estoy buscando en mi vida.

Por otro lado, tras haber grabado con Nile Rodgers, compartido escenario con Miguel Bosé, Jorge Drexler, Pau Donés, Natalia Jiménez, entre otros, ¿En que etapa de tu carrera sientes que te encuentras?

Me siento en la etapa inicial. En el primero álbum, tuve la suerte que sea el aprendizaje y fue muy favorable, lleno de triunfos, unos cuantos errores porque no aceptarlo, pero muy positivo el balance. Ahora, el segundo creo que nos va a forjar un camino y va a empezar a hacer historia desde hoy. El balance de mi vida en general es muy positivo, desde estar cantando para una persona en un bar, que es genial, a tocar para tres mil personas en Puerto Rico en el Coca Cola Music Hall mis propias canciones, en la isla donde han nacido los artistas que me han inspirado en la música, como Draco, Cultura Profética, Héctor Lavoe, es un orgullo.

Ya que hace un rato tocamos el tema de los Latin Grammy, ¿Qué opinas de toda esta situación tensa que se gestó entre Residente y J Balvin?

Ellos son unos profesionales y saben lo que hacen, espero que pronto puedan arreglar sus diferencias. Cada uno tiene su propio punto de vista y yo no tengo porque meterme en eso. Yo soy muy nuevo en esto, entonces tampoco tengo una opinión de los Latin Grammy, yo estoy conociendo la Academia y me parece muy buena en todo el sentido de la palabra, no solo por haber sido premiado, sino por su labor en general, por sus labores antropológicas, su labor con la música y su compromiso.

Ahora, José (J Balvin) tiene sus comentarios y yo soy una persona que considera que cuando uno tiene algo que decir pues tiene que decirlo. Me parece una chimba (chévere) que José tenga las huevas para salir a dar su opinión, se la doy. Lo admiro por tener la valentía para dar su opinión en público y enfrentar lo que es eso un “HP”, cuando tu das tu opinión en público todo mundo te cae encima. Ojalá que su voz, en ese aspecto, le abra el camino a las personas que hacen el género urbano para que cada vez sea más fuerte, aunque yo considero que igual es fuertísimo también.

Tu has explorado en este nuevo álbum en “Eterno” ritmos de toda Latinoamérica, ¿Tienes alguna referencia de artistas peruanos o ritmos peruanos?

Claro, toda la música andina. Yo escuché de niño música andina, y estoy seguro que canté canciones tradicionales que deben ser del Perú. Toqué la zampoña, toqué la guitarra, yo creo que toda fue muy importante. Yo de chiquito disfruté mucho toda la música, como cuando lo disfrutaban en su momento también el bosanova, de la zamba, el jazz, la música trova, el rock en español, entonces si hay una real influencia latina de toda Latinoamérica para mí en este álbum.

Y sobre los artistas peruanos que hay en este momento, ¿existe la posibilidad de grabar con alguno o conoces alguno? ¿Planeas visitar Perú en un futuro?

Es un sueño ir a Perú, honestamente. Yo estuve en Lima hace un par de años y fue la primera vez que visité el mar pacífico y me enamoré. Estando en Lima, fui a un escenario en el que la arena era blanca y muy caliente, el agua oscura y muy fría, pero increíble escenario, lo amé y el mar fue lindísimo. Aparte, la comida de Perú es impresionante, mi público peruano es muy especial, las peruanas son muy hermosas y lo único que recibo de Perú es mucho amor. Estoy muy emocionado, me gustaría poder decir que voy a hacer una gira próximamente por Perú, pues es un sueño hacer una gira mundial el próximo año con “Eterno”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de la segunda entrega de “The Witcher”

Echa un vistazo al tráiler oficial de la segunda temporada de “The Witcher” donde veremos las aventuras de Geralt de Rivia en su compromiso de salvaguardar a Ciri, la princesa de Cintra de su eminente destino. Fecha de estreno el 17 de diciembre, solo en Netflix. (Fuente: Netflix Latinoamérica)