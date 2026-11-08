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Resumen

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El tenor argentino Fermín Prieto llegará por primera vez a Lima.
El tenor argentino Fermín Prieto llegará por primera vez a Lima.
Por Leonardo Ledesma Watson

Una obra de arte no necesariamente termina de revelarse la primera vez que es vista u oída. Al principio puede parecer sencilla, con un patrón lógico comprensible y con mecanismos identificables por cualquiera. Sin embargo, la experiencia humana suele entender que en dicha obra o propuesta existe una profundidad que solo el tiempo y la curiosidad permiten descubrir. Para el tenor argentino Fermín Prieto, algo semejante sucede con la ópera. Su complejidad no debería constituir una barrera, sino una invitación al regreso. A escuchar otra vez y a descubrir aquello que antes no se había advertido.

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