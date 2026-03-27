A nivel nacional, los peruanos amantes del drama y la comedia escenificada a través de historias reales o ficticias, gozan de variadas propuestas, y en esta ocasión particular vamos a referirnos al lanzamiento de la Temporada de Ópera 2026 que se llevará a cabo en la ciudad capital. Hoy la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de la palabra de Renzo Reggiardo, presenta propuesta cultural de alto nivel, y a lo largo de 3 meses buscando que la ciudadanía termine visualizando grandes producciones escénicas, e incluso contando con la colaboración de instituciones cuyo prestigio trasciende mundialmente.

LA MML LANZA TEMPORADA DE ÓPERA 2026 PRESENTANDO PROPUESTA CULTURAL HASTA FINES DE AGOSTO

Hoy representa una de las artes escénicas más antiguas del mundo, y dada su relevancia, ahora forma parte de la propuesta cultural que lanza la MML desde el 31 de mayo.

Dicha fecha marca el inicio de uno de los acontecimientos más importantes del año, y reuniendo “grandes títulos del repertorio universal”, llama la atención además debido a la participación de destacadas figuras internacionales cuyo trabajo puede visibilizarse pagando montos accesibles.

Así lo dio a conocer Renzo Reggiardo como alcalde de Lima, y durante una conferencia de prensa que contó con la presencia del embajador de Italia, Massimiliano Mazzanti, y el de España, Alejandro Abellán, y mediante la cual anunció también que los Teatros Municipales se convertirán en sede de la cumbre de Ópera Latinoamérica (OLA) a realizarse entre el 16 y 19 de junio.

Con respecto al lanzamiento de la mencionada temporada cuya duración alcanzará los 3 meses, es decir, entre el 31 de marzo y fines de agosto, el burgomaestre reafirmó la decisión de devolverle a la capital peruana, “el lugar que merece en el circuito internacional de la ópera y la música de concierto”.

“Queremos que Lima no solo reciba grandes producciones, sino que también exporte talento y creación artística”, refirió asimismo un Renzo Reggiardo que desde Teatro Municipal, el lunes 23 destacó la “presencia de un maestro de la escena contemporánea, el reconocido regista argentino Hugo De Ana”, quien a la vez llama la atención por convertirse en protagonista de una de las producciones más esperadas y resaltantes de agenda cultural ofrecida.

LA PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORADA DE ÓPERA QUE LANZA LA MML EN 2026

IL TROVATORE (Giuseppe Verdi)

- 31 de mayo, y 3 y 5 de junio

LA PÚRPURA DE LA ROSA (Tomás de Torrejón y Velasco)

- 14, 16 y 18 de junio

TANCREDI (Gioacchino Rossini)

- 19, 21 y 24 de junio

ATAHUALPA (Carlo Enrico Pasta)

- 3, 5 y 8 de julio

CAVALLERIA RUSTICANA (Pietro Mascagni)

- 12, 14 y 16 de agosto

PAGLIACCI (Ruggero Leoncavallo)

- 12, 14 y 16 de agosto

L’ELISIR D’AMORE (Gaetano Donizetti)

- 22 y 23 de agosto

CONCIERTOS

- EVELINO PIDÒ

12 de julio / Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima

- GALA PUCCINI

18 de julio / Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

- XABIER ANDUAGA

6 de agosto / Andrés Sarré | Pianista

- MARINA REBEKA

21 de agosto / Marcelo Ayub | Pianista