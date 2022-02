Conforme a los criterios de Saber más

Hace unos pocos meses nació Heat Récords Miami, una disquera que apunta a ampliar el abanico de géneros musicales con los que ya venía trabajando Jaime Cuadra. La idea era no solo impulsar los proyectos del propio cantautor sino también los de otros artistas. Así como dar un servicio 360, desde la creación hasta el desarrollo, el marketing y la proyección musical. Como carta de presentación el productor y sus socios decidieron hacer un single. Con varios artistas dando vueltas en la cabeza, la ceremonia de premiación de los Billboard Latin Music Awards -en setiembre pasado- se convirtió en la oportunidad para dar con los adecuados, pues el formato de la canción necesitaba de una pareja. Fue una coincidencia, o una “diosidencia” como prefiere llamarlo Cuadra, encontrar a Tefi Valenzuela, a quien le está yendo muy bien en México, y a Osmani García, el creador del hit “El taxi”, grabado junto a Pitbull. “A Tefi la conocía, no personalmente, y a Osmani me lo presentaron ese día. Tuvimos muy buena química y esa misma semana nos juntamos con todo el equipo”, recuerda.

“Con las colaboraciones se forjan amistades. Yo ya me siento amiga de Osmani. Espero que nos puedan escuchar en vivo en Perú”, confiesa la cantante radicada en México. Desde hoy “Baila” está disponible en todas las plataformas. (FOTO: Carlos Rojas (Cassiosxs).

“Jaime me contó sobre un proyecto nuevo para producir música. Luego de cerrar la colaboración en un almuerzo, hicimos otro con Osmani. Luego ya nos juntamos a escribir y cantar la canción”, cuenta Tefi. Las cosas fluyeron tan bien que aquella primera vez que se reunieron nació el coro del tema. El concepto de la canción, que combina diversos estilos, es de Cuadra, pero tanto Osmani como Tefi colaboraron en algunas estrofas. Todos, incluido Lalo Paredes, el socio musical de Heat Récords están registrados como autores.

Aunque ponerle género a la música que crea resulte complicado, el productor de “Baila” sostiene que este tema es parte de la evolución que está experimentando el género urbano. “Tiene el estilo cubano de Osmani y una parte lenta que interpreta y empodera a Tefi. Por eso yo diría que es una mezcla de latín pop con urbano”. Sobre esta fusión de géneros, la cantante radicada en México comenta que “Osmani le da el estilo de calle que el tema necesita. A Jaime se le asocia más con el estilo de Broadway. Yo aporto mi propio estilo. Es esta mezcla linda lo que hace que la canción sea tan distinta, pero a la vez muy divertida y rítmica”. “Baila” es, como dice el nombre de la canción, una invitación a dejar las penas atrás y disfrutar de la vida. “En medio de toda esta mala época que nos ha tocado vivir con la pandemia ya es hora de soltarnos las trenzas, salir a bailar y ser positivos”, dice Cuadra. Para Tefi el mensaje es aún más contundente. “Es como decirle a tristeza que ya se acabó, que ahora llegó momento de ser felices”.

Osmani Jaime y Tefi durante el rodaje del videoclip de "Baila". (FOTO: Carlos Rojas (Cassiosxs))

“Baila” es además un esfuerzo de un grupo de peruanos que vive fuera de Perú. Como subraya Cuadra “estamos compitiendo en un mercado que es muy difícil como es los Estados Unidos y con música urbana más aún. Estamos apostando por el talento nacional. Por eso empezamos el lanzamiento por Perú. De ahí seguimos para todas partes”.

El videoclip que acompaña la canción es otra muestra del espíritu alegre que caracteriza a “Baila”, que anuncia también el próximo estreno de una versión remix.

EL Dato: el videoclip del tema se estrena hoy a las 3 p.m. en todas las redes sociales de Osmani García, Tefi Valenzuela, Jaime Cuadra y Heat Récords

VIDEO RECOMENDADO

La voz de 'Chacalón' no era el de la mejores; sin embargo, se convirtió en una leyenda de la música peruana. (Video - Foto: El Comercio).