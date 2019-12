La cantante sueca Marie Fredriksson, integrante del grupo Roxette –que conformaba junto a Per Gessle-, falleció la mañana de este lunes 9 de diciembre en Suecia a los 61 años. La artista luchaba contra un tumor cerebral desde el 2002.

La noticia fue confirmada por su gerente de prensa, Marie Dimberg, a través de un comunicado.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su antigua enfermedad", escribe Marie Dimberg, contacto de prensa y gerente de Roxette y Golden Times.

La enfermedad en Fredriksson fue descubierta el 11 de septiembre de 2002 cuando “comenzó el infierno” según las propias palabras de la compositora. Según relató, todo comenzó de manera paulatina. Primero empezó a olvidarse las letras de sus propias canciones. Hasta que una mañana se desmayó en su casa. Cuando se despertó estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: tenía cáncer cerebral.

“Pasé trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Fue un milagro que sobreviviera. Si uno no pasó por esto, no puede entenderlo”, señaló Frederikson en el libro Listen to My Heart -título en honor a uno de sus mayores éxitos musicales- escrito por la periodista Helena Von Zweigbergk.