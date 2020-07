Gerardo Manuel falleció a los 73 años de edad dejando un enorme vacío en el rock nacional. A través de las redes sociales, sus hijos Álex y Gerardo Rojas compartieron conmovedores mensajes de despedida y se comprometieron a seguir fomentando su herencia musical.

“Queridos amigos y familia, deseo comunicarles que mi padre ha trascendido de este plano, emprendió el viaje a la eternidad. Honremos su memoria siguiendo su legado, siempre apostó por el rock nacional sin pedir nada a cambio, nada de argollas ni juego sucio , como él decía ‘El rock es cultura, carajo’. Apoyemos a nuestras bandas nacionales, no deseamos homenajes para él, ni nada por el estilo, los homenajes se hacen en vida, solo recuerden lo que nos dejó seguirá vivo en mí y en mi hermano a través de la música, de sus enseñanzas y de los hermosos momentos que pasamos juntos. Buen viaje, viejo amado. Good night, tonight”, publicó Álex en Facebook.

Y así como Álex, Gerardo Rojas Lima también compartió en Facebook un sentido mensaje en honor a su fallecido padre.

“Se fue mi papá, ojalá la vida te hubiera dado lo que merecías como se debe, siempre yo renegaba por eso y me decías: ‘No te amargues, sonríe, y si yo te veo sonreír sé que estás bien y no me preocupo’. No te preocupes, así trataré de hacerlo, gracias por cuidarme, por soportar mi crecimiento, por enorgullecerte, por la música, por tanto. Siempre seguiremos hablando porque sé que me escuchas, es hora que tengas algo mejor, haré que estés feliz por mí . Te vamos a extrañar mucho, ‘Alex y yo. Dile hola al cielo. Te amo mucho”, se lee en la publicación.

EL ROCK DE DUELO

Daniel F y el Grupo Rio fueron los primeros en manifestarse en torno a la partida de Gerardo Manuel. A través de sus redes sociales le dedicaron sentidos mensajes.

“Hoy es un día de luto para el rock peruano, nuestro gran amigo #GerardoManuel dejó este mundo. Hasta siempre Gerardo. ¡Son peruanos y son buenos!”, escribieron en el Facebook oficial del Grupo Rio.

Mientras que el intérprete de “En la Travesía de tu Ausencia” escribió lo siguiente: “Si alguien me decía si debía de haber un ‘Día del Rock’ en el Perú, yo les decía que tendría que ser el día en que nació Gerardo Manuel Rojas. Lo repetí en varias entrevistas y lo publiqué en algunos foros… Con la partida de nuestro gran patriarca, ese pedido toma ribetes un tanto más lógicos y hasta más justos”.

Además, Daniel F agradeció a Gerardo “por tu amistad, por tu buen humor, por tu terquedad y amor por la música, y por toda tu sabiduría. Ya nos volveremos a encontrar, amigo”.