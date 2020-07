Gerardo Manuel, integrante de importantes bandas fundadoras del rock peruano y conductor del mítico programa Disco Club, falleció a los 73 años de edad. A través de sus redes sociales, su hijo Gerardo Rojas Lima informó sobre el lamentable hecho.

“Se fue mi papá, ojalá la vida te hubiera dado lo que merecías como se debe, siempre yo renegaba por eso y me decías: ‘No te amargues, sonríe, y si yo te veo sonreír sé que estás bien y no me preocupo’. No te preocupes, así trataré de hacerlo, gracias por cuidarme, por soportar mi crecimiento, por enorgullecerte, por la música, por tanto. Siempre seguiremos hablando porque sé que me escuchas, es hora que tengas algo mejor, haré que estés feliz por mí . Te vamos a extrañar mucho, ‘Alex y yo. Dile hola al cielo. Te amo mucho”, escribió Rojas en Facebook.

El mayor impulsor del rock peruano se encontraba alejado de la música tras sufrir un revés en su salud a consecuencia de un derrame cerebral lo cual lo mantuvo delicado. El mal de Parkinson poco después hizo presa de su salud y derivó en una serie de problemas que lo mantuvieron resistiendo por su amor a la vida.

Su última aparición pública fue al acudir a un concierto en homenaje a The Beatles que se realizó en el teatro Peruano Japonés, junto a su hijo.

A inicios de 2014, Álex Emerson Rojas Carpio, hijo de Gerardo Manuel, señaló que su progenitor sufrió una recaída en su salud. “Mi papá tiene seguro, pero su situación es delicada y va más allá del Parkinson. Necesita tener enfermeras acompañándolo las 24 horas del día, y eso tiene un costo que ya no podemos cubrir”, aseguró en aquella oportunidad.

GRAN LEGADO

Gerardo Manuel fue parte de agrupaciones como Pax, Los Shains, El Humo, Los Doltons, Gerardo Manuel y El Humo, entre otros.

Hizo famosa su frase, que siempre repetía, “El rock es cultura” con la que caminó incansable en el sendero de la música para difundir este género en la escena musical.

Gerardo Manuel logró el pico de audiencia más alto en la historia de la TV peruana el 8 de diciembre de 1980 con 43.5 puntos de índice de audiencia con Disco club, cuando homenajeó al exBeatle John Lennon por su trágica muerte.

En Disco Club que se transmitía a diario hubo difusión de videos musicales desde rock hasta música fusión y folclore. Fue el primer programa de videoclips a nivel mundial ya que se inició 3 años antes que apareciera la cadena internacional MTV. Transmitió hasta 1985. En la década de los 90 reapareció pero solo cable, ya no en señal abierta.

Le sobreviven sus hijos, Álex Rojas Carpio es es actualmente parte de la agrupación “Frágil”.