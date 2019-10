El nombre “Bronco”, uno de los grupos musicales del género regional mexicano y especializada en el estilo grupero, famosa por sus baladas, cumbias, rancheras y huapangos, está dando de qué hablar los últimos meses y no precisamente por sus exitosos temas, sino porque Ramiro Delgado, uno de los antiguos miembros, dejó la agrupación.

El hecho de que haya abandonado a sus compañeros con los que se formó y quiera lanzarse como solista no tendría nada de malo si es que su retiro no habría sido en medio de una disputa legal con Guadalupe Esparza, su excompadre de toda la vida, con quien compartió más de 30 años de amistad y complicidad en el escenario.

Tal como se lee, Delgado presentó una demanda contra los integrantes del grupo “Bronco”, algo que le costó su salida del grupo y que no hay marcha atrás porque considera que los lazos se han roto definitivamente.

Pero ¿qué ha llevado a este personaje a renunciar a la agrupación y llevar el caso de su salida a instancias legales? A continuación, te contamos todos los detalles.

RAMIRO DELGADO RENUNCIA A “BRONCO”

En abril de este año, los problemas se avivaron entre Ramiro Delgado y su agrupación, luego que “Bronco” emitiera un comunicado en el que pedía dialogar a su exintegrante.

“Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverlo de la mejor manera”, se leía.

El documento se basó en las declaraciones que dio días antes Delgado, quien dijo sentirse traicionado y recibir malos tratos por parte de Esparza, al que acusó de no llevar las cuentas financieras claras, pues consideraba que le estaban pagando como uno más, en lugar de recibir el dinero que le correspondía como fundador de la banda.

Tras el comunicado, el tecladista y acordeonista no se quedó callado y respondió que la última vez que tocó para el grupo fue el 1 de marzo, después de esa fecha no lo volvieron a llamar ni preguntar por los problemas de salud que padecía por la presión arterial elevada. Asimismo, aclaró que jamás dio a entender que Lupe le estaba robado.

“No me ha dicho ni siquiera '¿cómo estás compadre?, ¿cómo sigues? Vamos a trabajar', nada. Me siento muy decepcionado y triste porque mi compadre no me ha llamado. Yo estaba esperando que me hablara, lo dejé que pasara un mes y sin marcarme y por eso decidí hablar del tema (…). Yo nunca he dicho que me está robando, yo lo que quiero es que me aclaren las cosas, las negociaciones que se han hecho y todos los conciertos porque está muy cerrado ahí”, manifestó.

Ramiro Delgado durante una de sus presentaciones con "Bronco". (Foto: Instagram)

LA PELEA CONTINÚA

Pese a que la agrupación mencionó que le había entregado lo solicitado por el artista, referente a la información financiera, Delgado aseguró que los documentos no llegaron a sus manos, por lo que pedirá se realice una auditoría.

“Para checar pues dónde estamos pisando ¿no?, entonces, después de lo obtenido vamos a ponernos de acuerdo para darle continuidad a esta historia”, respondió.

Mientras se resuelve la pelea, Delgado ha decidido continuar con su carrera en solitario, pero no reveló más detalles al respecto.

LUPE ESPARZA DESCARTA RECONCILIACIÓN

Por su parte, el cantante Lupe Esparza, fundador del grupo “Bronco”, descartó una reconciliación con el tecladista Ramiro Delgado.

“Obviamente las cosas ya no están igual, se rompieron los puentes, pero estamos en paz (…). Somos compadres, pero ya le quiero devolver los 20 pesos. Una reconciliación es muy complicada porque a veces los puentes se rompen para siempre. No es cualquier cosa lo que se habla de otras personas. Es complicado”, mencionó.