En un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras se desdibujan, la relación entre Perú y Japón trascendió el plano diplomático para influir en la cultura de los peruanos. En el marco del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, exploramos el notable aporte de la cultura del país del Sol Naciente en el corazón de la sociedad peruana.

Maido, el restaurante de Micha Tsumura, fue reconocido como uno de los mejores 50 Restaurantes del mundo, obteniendo el puesto número 11 en el ránking The World's 50 Best Restaurants. Además, recientemente se posicionó como el tercer mejor restaurante de América Latina. / VICTOR IDROGO

Desde las vibrantes calles de Lima hasta los recónditos rincones de los Andes, la cultura japonesa se encuentra más viva que nunca. Niños, jóvenes y adultos, que no necesariamente son de ascendencia nikkei, han abrazado con entusiasmo las diversas expresiones culturales provenientes de Japón. Basta con preguntar por el anime favorito, algún puesto de ramen o por la dirección de Maido, el reconocido restaurante del chef peruano con ascendencia japonesa Mitsuharu “Micha” Tsumura, quien ostenta el sexto lugar en la lista de The World’s 50 Best.

Junto al Micha también se encuentran otros nikkeis que destacan en campos como la música con Tony Succar, quien ganó dos Grammy en la categoría de Mejor Productor del año y Mejor Álbum de Salsa o la artista experimental Pauchi Sasaki. Además del joven cineasta peruano Hideki Nakazaki que presentó el año pasado su cortometraje “La luz de Masao Nakagawasu” en el Festival de Cine de Málaga.

Mimy y Tony Succar junto a Nora Suzuki, cantante de la Orquesta de la Luz que tiene una canción junto a la madre e hijo

Los primeros pasos

En 1899, el emblemático barco “Sakura Maru” atracó en el puerto del Callao con 790 inmigrantes japoneses que, lejos de su tierra natal, buscaban un nuevo comienzo en las tierras peruanas. Estos jóvenes agricultores no solo traían consigo sus esperanzas y sueños, sino que también forjarían un legado que perduraría a lo largo de las generaciones. A medida que se organizaron en sociedades y asociaciones, como la destacada Asociación Peruano Japonesa, se convirtieron en los pilares fundamentales de lo que hoy consideramos maestros y líderes en diversas áreas.

Dentro del ámbito culinario, dos figuras resplandecen con particular brillo: Toshiro Konishi (Toshiro’s) y Humberto Sato (Costanera 700). Ambos pioneros en la creación de la cocina nikkei, una fusión ingeniosa de tradiciones culinarias japonesas y peruanas que dejó una marca indeleble en la escena gastronómica. Su innovación abrió el camino para las generaciones venideras de chefs, quienes continuaron explorando y expandiendo esta fusión culinaria.

Humberto Sato dedicó su vida entera a la gastronomía nikkei

Estos primeros pasos de la influencia japonesa en el Perú no se detienen en la cocina. Angela Harada, cariñosamente conocida como la “Princesita de Yungay”, y Juan Makino, apodado el “Samurái del Huayno”, han dejado su huella en la escena musical con interpretaciones de canciones andinas enriquecidas por la influencia japonesa presente en su extenso repertorio.

Figuras como los pintores Tilsa Tsuchiya, Venancio Shinki y Eduardo Tokeshi también resaltan, dejando su marca en el mundo del arte al llevar consigo la fusión de influencias culturales en sus obras. Incluso en el ámbito taurino, en el torero Ricardo Higa, quien precedió su debut en la Plaza de Acho con un desfile de hermosas ‘geishas’, se aprecia la confluencia de culturas en una expresión artística inusual. El mundo literario también ha sido enriquecido por la influencia japonesa, con escritores como Augusto Higa y el poeta José Watanabe, este último exploró la identidad nikkei en su libro “La memoria del ojo” (1999), publicado cuando se conmemoró el primer centenario de la migración nipona al Perú.

José Watanabe (Laredo, 1945 - Lima, 2007) es autor de libros como "El huso de la palabra", "Historia natural" y "Cosas del cuerpo". (Foto: archivo GEC)

¿Qué tanto hay de Japón en la cultura peruana? Esta es una pregunta que sigue siendo compleja y difícil de responder. La fusión entre lo oriental y lo peruano dio origen a una identidad híbrida, plasmada en expresiones artísticas que capturan tanto la herencia ancestral como la contemporaneidad en un mosaico cultural que continúa evolucionando con cada nueva generación.