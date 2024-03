El cantante y compositor británico Sam Smith llegó Lima para brindar, este miércoles 20 de marzo, su esperado concierto en el Estadio Nacional como parte de su tour por Latinoamérica.

Tras llegar al Perú, el artista publicó su primera postal para saludar a sus miles de seguidores. En la fotografía que compartió se vio con ropa cómoda, su abundante barba y a bordo de un bus que lo transportaba desde su avión a la terminal.

Al bajar de su camioneta, se tomó fotos con todos los fanáticos que lo esperaban emocionados en el hotel donde se hospedaría. De acuerdo al responsable de la llegada de Sam Smith, el artista “se siente emocionado y atraído por la cultura del Perú”.

mira el video

Cabe mencionar que la tarde del martes 19 de marzo se realizaron los últimos preparativos para este evento que recibirá por primera vez al intérprete de temas como “I’m Not The Only One”, “Stay With Me” y “Too Good At Goodbyes”.

¿Cuáles son las puertas de ingreso para el concierto de Sam Smith?

Para asistir al concierto de forma organizada, es esencial conocer las rutas de acceso designadas, según el croquis de la Tribuna Norte del Estadio Nacional difundido por Masterlive Perú, organizador del concierto. De esta manera, se asegura una llegada fluida y ordenada al evento.

Tribuna Lateral izquierda, vía Expresa: puerta 16

Tribuna Central, vía Expresa: puerta 15 y 12

Tribuna Lateral derecha, avenida José Díaz: puerta 11

Campo, jirón Manuel Corpancho: puerta 18 y 9.

¿A qué hora comienza el concierto de Sam Smith?

El acceso al recinto José Díaz se habilitará a las 5.00 p. m., por ello, los asistentes deben tener en cuenta el horario para que tomen sus precauciones. Previo al concierto, el cantautor peruano Adrián Bello será quien abrirá el evento a las 8.00 p. m. Posteriormente, el aclamado cantante británico, Sam Smith, tomará el escenario a las 9.30 p. m., momento en el que arrancará su presentación en esta noche única e inolvidable para sus fans.