El cantante Sam Smith fue captado en Cusco, disfrutando de la llegada del Año Nuevo 2026. El intérprete de “Unholy” y “Fire on fire” llegó hasta la ciudad imperial para pasar sus vacaciones y sorprendió a sus seguidores, quienes lo reconocieron durante recorridos por la ciudad.

A través de las redes sociales se han difundido videos y fotografías de algunos seguidores de Sam Smith, quienes consiguieron posar al lado del músico británico.

Entre los registros compartidos en TikTok e Instagram se puede ver a un niño posando para una fotografía, una joven que comentó que pudo tomarse una foto con Sam Smith y una familia completa al lado del músico durante sus vacaciones en Cusco.

Como se sabe, hace algunos días San Smith había desatado rumores de su visita al país tras visitar un centro odontológico en Lima. Días después, el artista celebró la Navidad con imágenes desde la Amazonía.

Cabe resaltar que Sam Smith no es ajeno a Perú. En marzo del 2024, el artista británico ofreció un esperado concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional de Lima.

El concierto, que fue parte de su gira “Gloria: The Blackout”, reunió a miles de asistentes y dejó una grata impresión de la puesta en escena del artista, quien habría quedado encantado con el país y decidió volver para hacer turismo.