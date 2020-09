Gonzalo Ladines tiene una risa hollywoodense: amplia, explosiva, contagiosa. Y su voz parece estar siempre buscando respuestas y maneras de explicar diferentes cosas. Por el contrario, su primer cortometraje “Un día, una chica” no tuvo ningún texto, ni un diálogo. “Rumeits”, otro cortometraje suyo trató de una pareja de amigos que se cuestiona la posibilidad de tener sexo, idea que luego usaría como parte de su primer largometraje, “Como en el cine”. Cuando llegó la pandemia, el director ya tenía grabados videos de promoción para el crowdfunding que financiaría “Muertos de risa”, su siguiente película.

“Una noche con Grotowski” cuenta con las actuaciones de Pietro Sibille, Gustavo Bueno, Manuel Gold, Pablo Saldarriaga y Claret Quea. Se trata de humor negro en tiempos de encierro. Un grupo de amigos actores se conectan para tener una noche de póker virtual y súbitamente, uno a uno van desapareciendo. La historia, que bien podría ser la trama de una película de terror de los noventas, tiene una idea muy contemporánea. “Hay una reflexión sobre lo que estamos viviendo. La idea de que llevamos mucho tiempo sin teatro conecta con la premisa de que los actores desaparecen poco a poco. Incluso el nombre Grotowski lo sacamos de Jerzy Grotowski, un maestro polaco de actuación que habla del teatro pobre. Y qué más pobre que hacer teatro en la sala de tu casa”, señala.

¿Qué consideras que se puede aprovechar del formato virtual que no tienes en una grabación?

Hay una instantaneidad, una cercanía con los actores que el público puede sentir. El público paga su entrada por ver algo que está ocurriendo en ese instante y que no va a volver a ocurrir. Acá si hay un error se va a notar, porque no tendré la sala de edición para arreglar nada después. No hay después.

En la obra los actores se interpretan a sí mismos ¿Cómo es el proceso de hacer una obra con actores que no tienen personajes?

Bueno, se construye un personaje de acuerdo con lo que quieres contar. Si bien los actores son ellos mismos, son ellos mismos en clave, un poco caricaturizados. Lo que hicimos con Rodrigo Alarcón, el coescritor de la historia, fue exagerar un poco lo que ellos son en realidad y que cada uno represente una postura sobre la realidad del teatro. Está el cínico, el que se abstrae de la realidad, el que mira al pasado, etcétera.

¿Cómo ha sido el proceso de los ensayos a distancia?

Asu, la verdad a mí me encanta trabajar con los actores con los que he trabajado. Me llevo súper bien con ellos, me río con ellos y creo que ellos también se divierten. Pero a veces sí me gustaría estar en un set con ellos. Creo en el contacto cercano y no hay ventana ni aplicación que reemplace eso. He extrañado la cercanía con el actor, hablar con él en los ensayos, poder controlar la cámara, ese tipo de cosas. Es tedioso el ensayo técnico, las pruebas de iluminación, porque hay que decir a los actores cómo mover la luz y hacia dónde. Los actores tienen que poner su propia utilería sus propias cosas es un poco desgastante esa parte.

¿Cuánto influye en el resultado final convocar a amigos para trabajar?

No sé si sea determinante. Definitivamente es bueno trabajar con alguien con quien sabes que te llevas bien. Y tal vez al final se transmite el feeling que hubo en el trabajo de mesa y de escenario. Pero si tienes un buen director y un buen actor, que no son amigos, pero tienen un acuerdo de trabajo y lo cumplen el resultado debería quedar bien.

