La comedia peruana "Muerto de risa", dirigida, escrita y producida por Gonzalo Ladines, tendrá una nueva versión en México, tras la adquisición de sus derechos por parte de Sin Sentido Films, una productora de ese país.
Esta venta marca la segunda vez que Ladines logra una adaptación internacional de uno de sus películas, tal como ocurrió con "Papá Youtuber", realizada junto a Fernando Villarán, y que fue vendida a países como México, España, Francia e India.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC