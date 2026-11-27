La actriz y comunicadora Daniela Sarfati será una de las principales protagonistas del 2do Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas, donde presentará “Mi voz, mi poder”, una experiencia que invita a conectar con la propia identidad, reconocer la voz personal y descubrir el poder de ser auténticas.

El encuentro busca consolidarse como un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión para mujeres que lideran, emprenden y construyen nuevas oportunidades en el Perú. La cita será el jueves 04 de marzo de 2027 en el Novotel Lima, San Isidro.

“Mi voz, mi poder nace de la necesidad de recordar que cada mujer tiene una voz propia, una historia y una manera única de expresarse. Cuando reconocemos quiénes somos y nos permitimos ser auténticas, también descubrimos una fuerza que puede transformar nuestra vida personal y profesional”, señala Daniela, quien llevará al encuentro una propuesta centrada en la identidad, la autenticidad y el poder de la comunicación personal.

Junto a Daniela Sarfati participarán Laura Reyes del Castillo, Connie Chaparro, Mayra Ibáñez y Blamy Morán, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos desde diferentes ámbitos. Laura Reyes del Castillo tendrá a su cargo la conducción y moderación del encuentro; Connie Chaparro presentará “Comunica con impacto”, sobre el poder de la comunicación para generar conexiones; Mayra Ibáñez desarrollará “El mundo como oportunidad: negocios sin fronteras”; y Blamy Morán abordará “De Google a la Inteligencia Artificial: cómo hacer que la IA te recomiende”, conferencia enfocada en el impacto de la inteligencia artificial en la visibilidad y posicionamiento de empresas y marcas.

El 2do Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas incorporará además ALIADAS | WOMEN NETWORKING, una experiencia creada para ir más allá del networking tradicional y generar relaciones de valor, conexiones estratégicas y nuevas oportunidades de negocio. La iniciativa es organizada por Blamy Morán, fundadora del Premio Mujer Líder y de Mujeres Poderosas Perú, bajo una visión que busca fortalecer espacios donde las mujeres puedan compartir conocimientos, experiencias y oportunidades.