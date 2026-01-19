Horóscopo de hoy, 19 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, lunes 19 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se generarán roces con colegas pero admitirán que su accionar es el correcto. Amor: se avecina inolvidable romance con una bella persona que le presentarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará con éxito a alguien que cuestiona su liderazgo con endebles razones. Amor: cambiará un rasgo polémico y la comunicación empezará a ser más agradable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto que parece estancado comenzará a generar beneficios. Amor: el disfrute de dulces vivencias con su pareja le ayudarán a valorar su vida interior.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: propicio para ordenar litigios o asuntos económicos que están pendientes. Amor: cuando esté por iniciar una relación, aparecerá una ex pareja para molestar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: será inteligente controlar su carácter cuando vea a la gente que evalúa proyectos. Amor: alguien expresará su ternura contenida y será tan dulce que se quedará a su lado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta le llenará de entusiasmo para dejar atrás su actual empleo. Amor: una rigidez sin motivos creará trabas. Será acertado escuchar y no criticar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: propicio resolver los asuntos pendientes y dedicarse a lo más nuevo. Amor: sentirá que posee un gran ímpetu para enamorarse a la primera oportunidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegarán los cambios a los que se resiste desde el primer momento. Amor: al abrir su corazón, aparecerá esa persona que se convertirá en su alma gemela.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tareas estancadas comenzarán a funcionar y el beneficio llegará. Amor: aún con problemas, se encenderá una tímida luz en la pareja y se arreglarán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará interesante noticia relacionado con un proyecto bien hecho. Amor: conocerá a la persona a quien podrá dar confianza poco a poco, cada día.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: descubrirá que hace bien revisar errores junto a su entorno y todos ganan. Amor: por el encanto de su colorida charla, alguien quedará muy impactado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición captará lo que otros niegan ver, aún viendo las mismas cosas. Amor: llegará a la conclusión de que en su pareja las afinidades crecen cada día más.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA DE LA GENTE EXTROVERTIDA. DISFRUTA DE LOS MOMENTOS DE SOSIEGO.