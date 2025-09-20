Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, sábado 20 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá lucidez para definir metas con claridad y generará mayor cooperación. Amor: surgirán altibajos por actitudes marcadas por la indiferencia, atención.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ante cierto descontrol, se animará a retomar un camino que arregla el desorden. Amor: el rencor tendrá que disiparse o la armonía de la pareja podría sufrir.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: proyectos bien armados harán que ciertos problemas no empañen un negocio. Amor: del encanto surgirán los ingredientes para vivir momentos de dulce calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para generar ideas y transformar en beneficios las pérdidas. Amor: podrían surgir condiciones para que se produzca una pelea, pero lo superará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le otorgarán mayores atribuciones porque su éxito se ve y no es pasado por alto. Amor: alguien que parece distante querrá conocerle y acercarse por su gran encanto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si intenta retomar un proyecto que está discontinuado, lo mejorará. Amor: si deja de lado cierta rigidez, las relaciones pasarán a ser un asunto divertido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: provocará un cambio que causará polémicas con gente entrometida. Amor: le complacerá hacer atenciones a su pareja pero serán pasadas por alto; inquietud.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para escuchar ideas estará muy activa; renovación. Amor: se liberará de actitudes de apego con su pareja y tomará iniciativas divertidas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad llega y es para no dejar que pase. Verá el éxito. Amor: una relación ocasional podría no ser una buena idea, conviene meditarlo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un acuerdo pactado para iniciar proyectos se pondrá en duda. Amor: poseerá encanto y sólida confianza para atraer a alguien realmente especial.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: considerará una nueva opción y los problemas quedarán resueltos. Amor: los encuentros se cumplirán, así como los compromisos. Todo resultará favorable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente que generó problemas en el pasado, comenzará a darle su apoyo. Amor: vivirá las cosas con la suficiente confianza y su alma gemela aparecerá de improviso.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESTIMULADA POR LOS DESAFÍOS. VENCE LAS DIFICULTADES CON GRAN HUMILDAD.

