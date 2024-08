Horóscopo del miércoles 21 de agosto. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una respuesta impulsiva podría dañar una negociación delicada. A serenarse. Amor: querrá llamar la atención, pero, por su actitud no lo logrará. Posible conflicto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sus ideas serán aceptadas, pero no conseguirá llevarlas a la práctica. Llegará ayuda. Amor: le atraerá alguien que se muestra tal como es. Iniciará etapa romántica.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán situaciones difíciles, pero las resolverá con intuición y algo de suerte. Amor: si insiste en no sanar heridas con ex pareja, una nueva relación no se dará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para obtener definiciones en temas de herencias o litigios. Amor: alguna duda infundada podría generar desconfianza. Hablará desde el corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará la decisión correcta en el momento apropiado y las ventajas surgirán. Amor: su pareja le pedirá una definición que quiere postergar. Lo pensará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: le gusta criticar, pero detesta que se lo hagan. Al hacer las cosas bien, se expone. Amor: todo marchará bien, pero le sugieren que falta algo de sensualidad; se atreverá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y noticias: no hallará relación entre el dinero disponible y la tarea propuesta. Negociará. Amor: momento para no discutir y evitar decisiones de la que podríamos arrepentirnos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y noticias: su intuición dirá que uno de sus ideas será criticada. Preparará algo nuevo. Amor: no se deslumbra fácilmente, pero no pasará mucho y conocerá a alguien especial.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: detectará manejos oscuros que hacen otros, pero su trabajo será impecable. Amor: se avecinan momentos de gran armonía para compartir en la pareja y planear.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: interesante propuesta podría ser descartada; recursos escasos. Amor: en la relación quedará demostrado que su actitud es conflictiva y no ayuda.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los negocios prósperos serán fuente de conflictos; su autonomía es posible. Amor: descubrirá que con actitudes espontáneas se acercará a alguien muy especial.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipará a cambios de rumbo y evitará quedar fuera de competencia. Amor: si mantiene una actitud distante, parecerá que oculta su fogoso interior.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. JUEGA CON ESA SUTIL LÍNEA QUE SEPARA LA AMISTAD DEL AMOR.