Horóscopo de HOY, lunes 24 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá inusual habilidad para las relaciones públicas y los proyectos audaces. Amor: su deseo por una relación se trabará por gente maliciosa que se interpone.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo en los negocios y la prosperidad comenzará a dar señales. Amor: la pareja disfrutará de gratos momentos que reforzarán los rasgos de calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se disiparán algunas trabas y un negocio estancado fluirá y dará beneficios. Amor: algunas excusas ya no servirán y pondrán en evidencia lo que es un secreto a voces.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: tendrá buen resultado en tareas o negocios y logrará acuerdos inteligentes. Amor: surgirá momento difícil en el que las palabras podrían causar heridas imborrables.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: pondrá en su lugar a alguien que intenta tomar las riendas de su proyecto. Amor: se excederá con la vida social y provocará momentos incómodos que querrá cambiar.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una oferta laboral interesante hará que ignore compromisos. Amor: descubrirá que se le despierta la atracción con alguien cercano que es muy agradable.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mudanzas y firma de papeles; afluencia. Amor: su pareja le hará notar que responde con cierta intolerancia, pero lo cambiará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá el suficiente magnetismo como para recuperar un negocio. Amor: con mucho afecto, suavizará asperezas que se reflejarán en una cálida intimidad.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: expectativas positivas, todo funcionará bien y con beneficios. Amor: los pensamientos negativos volarán y la pareja comenzará a fortalecerse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el entorno quiere cambiar pero su intuición le dirá no hacerlo. Amor: momento para recuperar el encanto en parejas establecidas o reconciliarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un compromiso incumplido será motivo de fastidio pero logrará un arreglo. Amor: mostrar conductas de seducción podría tener consecuencias en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: revisará el proyecto actual porque hay gente que vive cometiendo errores. Amor: por algún entrometido que crea confusión, la pareja sufrirá roces innecesarios.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSCIENTE DE QUE TODA CRISIS IMPLICA UN APRENDIZAJE Y CAMBIOS FAVORABLES.