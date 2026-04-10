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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Hay que elegir

Votar en blanco o viciado es dejar que otros decidan por ti.

    Editorial El Comercio
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    Anoche, varios candidatos que todavía no lo habían hecho cerraron sus campañas con actividades en distintos puntos de Lima y el interior del país. A partir de hoy, ya no podrá realizarse actividad proselitista alguna y en los dos días que restan hasta los comicios viviremos un interregno electoral que debería servir para que los ciudadanos reflexionemos sobre el sentido de nuestro voto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.