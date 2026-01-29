Horóscopo de hoy, 29 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 29 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el apoyo de gente influyente le convencerá de que su proyecto es el mejor. Amor: momento para dejar de discutir por cualquier cosa y conservar una cálida armonía.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: cierto asunto pendiente se resolverá pero surgirá una traba inesperada. Amor: parecerán torpezas pero se verán como gestos de interés y así el romance surgirá.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: estará concentrado en muchas tareas y los buenos resultados llegarán. Amor: no será buena idea condicionar un diálogo, pero acordará una tregua para reflexionar.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: disfrutará de una ráfaga de buena fortuna que recomponen las finanzas. Amor: le sorprenderán con un regalo pleno de ternura y se recuperará la armonía perdida.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: un viejo proyecto se pondrá en vigencia y los beneficios no tardan en llegar. Amor: momento para escuchar más y entender que no todo pasa por su vida ni por sus cosas.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: la exigencia aumentará y surgirán resistencias pero surgirán logros. Amor: un conflicto de la pareja será agobiante pero pronto surgirá la reconciliación.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegarán personas de confianza y el ambiente laboral mejorará. Amor: conocerá a una bella persona de la que querrá permanecer a su lado para enamorarse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: momento para cosechar frutos de lo sembrado y sumar logros. Amor: será buena idea hacer las paces porque una cálida reconciliación se manifestará.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si lo continúa gente poco idónea. Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y tendrá que sanarlas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su innovadora creatividad llevará al éxito a su entorno. Amor: no será buena idea guardarse sentimientos para hacer crecer una nueva relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto. Amor: en la pareja surgirán quejas porque una promesa no se cumple; urge dialogar.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo. Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SENSIBLE ANTE LA INJUSTICIA. LOS GESTOS AUTORITARIOS LE PROVOCAN RECHAZO.
TE PUEDE INTERESAR
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas