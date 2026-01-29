Horóscopo de hoy, 29 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Escuchar
(2 min)




Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, jueves 29 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el apoyo de gente influyente le convencerá de que su proyecto es el mejor. Amor: momento para dejar de discutir por cualquier cosa y conservar una cálida armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierto asunto pendiente se resolverá pero surgirá una traba inesperada. Amor: parecerán torpezas pero se verán como gestos de interés y así el romance surgirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: estará concentrado en muchas tareas y los buenos resultados llegarán. Amor: no será buena idea condicionar un diálogo, pero acordará una tregua para reflexionar.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: disfrutará de una ráfaga de buena fortuna que recomponen las finanzas. Amor: le sorprenderán con un regalo pleno de ternura y se recuperará la armonía perdida.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto se pondrá en vigencia y los beneficios no tardan en llegar. Amor: momento para escuchar más y entender que no todo pasa por su vida ni por sus cosas.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: la exigencia aumentará y surgirán resistencias pero surgirán logros. Amor: un conflicto de la pareja será agobiante pero pronto surgirá la reconciliación.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegarán personas de confianza y el ambiente laboral mejorará. Amor: conocerá a una bella persona de la que querrá permanecer a su lado para enamorarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento para cosechar frutos de lo sembrado y sumar logros. Amor: será buena idea hacer las paces porque una cálida reconciliación se manifestará.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si lo continúa gente poco idónea. Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y tendrá que sanarlas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su innovadora creatividad llevará al éxito a su entorno. Amor: no será buena idea guardarse sentimientos para hacer crecer una nueva relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto. Amor: en la pareja surgirán quejas porque una promesa no se cumple; urge dialogar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo. Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SENSIBLE ANTE LA INJUSTICIA. LOS GESTOS AUTORITARIOS LE PROVOCAN RECHAZO.

