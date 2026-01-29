Horóscopo de hoy, 29 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 29 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el apoyo de gente influyente le convencerá de que su proyecto es el mejor. Amor: momento para dejar de discutir por cualquier cosa y conservar una cálida armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierto asunto pendiente se resolverá pero surgirá una traba inesperada. Amor: parecerán torpezas pero se verán como gestos de interés y así el romance surgirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: estará concentrado en muchas tareas y los buenos resultados llegarán. Amor: no será buena idea condicionar un diálogo, pero acordará una tregua para reflexionar.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: disfrutará de una ráfaga de buena fortuna que recomponen las finanzas. Amor: le sorprenderán con un regalo pleno de ternura y se recuperará la armonía perdida.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto se pondrá en vigencia y los beneficios no tardan en llegar. Amor: momento para escuchar más y entender que no todo pasa por su vida ni por sus cosas.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: la exigencia aumentará y surgirán resistencias pero surgirán logros. Amor: un conflicto de la pareja será agobiante pero pronto surgirá la reconciliación.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegarán personas de confianza y el ambiente laboral mejorará. Amor: conocerá a una bella persona de la que querrá permanecer a su lado para enamorarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento para cosechar frutos de lo sembrado y sumar logros. Amor: será buena idea hacer las paces porque una cálida reconciliación se manifestará.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si lo continúa gente poco idónea. Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y tendrá que sanarlas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su innovadora creatividad llevará al éxito a su entorno. Amor: no será buena idea guardarse sentimientos para hacer crecer una nueva relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto. Amor: en la pareja surgirán quejas porque una promesa no se cumple; urge dialogar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo. Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SENSIBLE ANTE LA INJUSTICIA. LOS GESTOS AUTORITARIOS LE PROVOCAN RECHAZO.