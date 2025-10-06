Horóscopo de HOY, lunes 6 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas se ordenarán, los proyectos se desarrollan y los beneficios llegan. Amor: promoverá un encuentro del que no se arrepentirá y el romance será posible.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad será destacada y dará confianza a la gente influyente; éxitos. Amor: se animará a proponer un cambio en la pareja que resolverá los desacuerdos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: recibirá una colaboración muy útil para iniciar un proyecto y todo mejorará. Amor: un tema fastidioso y que siempre se elude surgirá en la pareja y lo resolverá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá hábil persuasión para descubrir negocios que valorizan su carrera. Amor: habrá un renacer en la pareja que le hará percibir las cosas con nuevos matices.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se arriesgará si apoya a gente con propuestas algo endebles. Cuidará sus logros. Amor: el diálogo sincero facilitará un nuevo romance o reconciliación en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una meta no cumplida postergará beneficios y generarán reclamos. Amor: su encanto avivará la calidez que sostiene a la pareja y surgirán dulces vivencias.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para dejar atrás la obstinación para alcanzar metas difíciles. Amor: se mostrará con encanto y algunos le ignorarán, pero alguien quedará impactado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los gastos crecientes le obligarán a revisarlos y hallar responsables. Amor: momento para conocer gente nueva; si sale con ese ímpetu, el romance llegará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las exigencias crecerán pero los beneficios se demorarán. Amor: el temor al rechazo podría generar actitudes confusas pero alguien entenderá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alcanzará el éxito si ignora los rumores y las críticas maliciosas. Amor: un encuentro fortuito se convertirá en algo más; vivirá momentos inolvidables.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: será propicia la llegada de un colega experto en el proyecto con problemas. Amor: tomará distancia de gente entrometida y la pareja comenzará a crecer en calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: quedarán atrás el fastidio y la impotencia y comenzará a ver las cosas positivas. Amor: momento especial para los que buscan amistad; nueva pareja o una aventura.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.