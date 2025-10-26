Horóscopo de HOY, domingo 26 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: con gestos de calidez dará claridad a los temas que la pareja elude o prefiere ignorar. Salud: tendrá cuidado al comer o al beber. Sorpresa: discusión inesperada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: sanará heridas del pasado y se lanzará a conocer a alguien nuevo. Iniciará una relación. Salud: buena; una dolencia cederá. Sorpresa: información valiosa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: si deja de lado la indiferencia, los conflictos de la pareja serán resueltos. El diálogo reunirá. Salud: alcanzará el equilibrio. Sorpresa: comentario sarcástico.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: actuar con obstinación no ayudará a recuperar la armonía. El diálogo hará bien. Salud: consultará por la vista u oídos. Sorpresa: alguien del pasado vuelve.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: logrará salvar una hermosa relación con una humilde actitud y se iniciará otra etapa. Salud: estará bien hidratarse más. Sorpresa: un secreto se revelará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: por meterse en asuntos sentimentales de los demás, no atenderá a la pareja y habrá quejas. Salud: vigilará la digestión. Sorpresa: mensaje contradictorio.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: tendrá sinceridad para hablar del pasado sin herir y el romance será más robusto. Salud: cederá una molestia. Sorpresa: revelación increíble.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la ternura mutua mejorará la intimidad y la pareja brillará en la vida social. Salud: la gimnasia, le hará bien. Sorpresa: promesa cumplida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida sentimental le depara una sucesión de citas y un posible romance. Salud: una indisposición pasará. Sorpresa: entrometidos se alejarán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la idea de una relación basada en una cita a ciegas, creará muchas expectativas. Salud: dolor de espalda se disipa. Sorpresa: mensaje esperanzador.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: en este tiempo, las parejas establecidas estarán favorecidas para atravesar otra etapa. Salud: experimentará mejorías. Sorpresa: encuentro fortuito.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la pareja se verá mezclada en los conflictos de otros, pero protegerá la relación con éxito. Salud: la tristeza desaparecerá. Sorpresa: discusión con desconocidos.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. LAS DIFICULTADES LE ESTIMULAN Y DISFRUTA DIRIGIR LOS TRABAJOS.