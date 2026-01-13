Horóscopo de hoy, martes 13 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 13 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un colega nuevo ayudará a ver las cosas tal como son en asuntos no resueltos. Amor: su pareja tendrá que ser vehemente para ser escuchada y verá que tiene razón.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le rodeará gente astuta que quiere abusar de su generosidad, pero no lo logrará. Amor: en una cita volverá a encenderse una fuerte calidez y surgirá el romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con su fuerte intuición esclarecerá confusiones que dañan proyectos. Amor: el romance en la pareja crecerá en solidez y en cálidos momentos; nueva etapa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para mejorar planes y esclarecer temas complejos. Amor: si propicia el diálogo suavizará la tensión en la pareja y logrará madurez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como ha sido planeado pero alguien le verá lo positivo. Amor: la sonrisa de una bella persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades parecerán insuperables pero la solución estará a la vista. Amor: una ex pareja reaparecerá con un pedido de disculpas para sanar el pasado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no será propicio arriesgarse con un proyecto demasiado audaz. Amor: junto a su pareja querrá consolidar una nueva etapa con sueños en común.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: querrá hallar una solución mágica para resolver los problemas. Amor: las diferencias en la pareja se disiparán y surgirán los sentimientos más ocultos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá un viaje para hacer conocer los negocios. Éxito resonante. Amor: conocerá a alguien y la primera impresión será alucinante y se enamora.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la situación más temida podría ocurrir si no toma previsiones. Amor: aunque no lo espera, alguien deseará acercarse con la excusa más increíble.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias no será el ambiente ideal pero lo hará con éxito. Amor: alguna actitud de su pareja resultará contradictoria, pero controlará el fastidio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá la respuesta esperada en un trámite y ello le llenará de entusiasmo. Amor: su pareja le agradecerá por su comprensión y la intimidad ganará en ternura.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA POR DINERO Y POSICIÓN PERO RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD Y SUS VALORES.