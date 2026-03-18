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Horóscopo de HOY, miércoles 18 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto resultará bien pero no tanto como lo espera; lo revisará. Amor: surgirá una feliz armonía en la relación que generará un nuevo comienzo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá estrategias positivas y tomará decisiones audaces pero fructíferas. Amor: ronda en la pareja la idea de hacer un cambio de residencia; lo estudiarán bien.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá cierto desorden por una evaluación exigente y será destacado. Amor: demasiadas distracciones provocarán cierto descuido a la relación; lo superará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: los plazos se cumplirán antes de tiempo y le permitirá llegar a nuevos clientes. Amor: los momentos placenteros en la relación más pequeñas atenciones, generarán calidez.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su persistencia será destacada, los negocios fluirán con las ideas más creativas. Amor: actuará con cortesía y no será percibida por el entorno pero a alguien le gustará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: resolverá dudas, el éxito llegará y la gente confiable dará seguridad. Amor: alguna crítica lastimará aspectos sensibles de la relación pero tendrá la razón.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará la ayuda financiera que fortalecerá un proyecto muy controvertido. Amor: un sentimiento que se empeña en ocultar atraerá a una bella persona.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: en esta oportunidad, su natural rebeldía asegurará buenos resultados. Amor: pondrá límites a gente entrometida de una manera que nunca olvidarán.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: por exagerada cautela podría perderse una oportunidad. Amor: no será buena idea tener actitudes intolerantes o cierto conflicto reaparecerá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: convencerá a gente influyente y el rumbo elegido le llevará al éxito. Amor: una crisis será superada y surgirá lo más agradable de la pareja; nuevo comienzo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: superará restricciones, fallas y demoras con gran habilidad y será destacado. Amor: una discusión resultará interminable pero tendrá un giro inesperado.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas causará demoras en las tareas pero lo revertirá. Amor: una observación que cree exagerada será el punto de partida para dialogar.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y DE GRAN DESTREZA MENTAL CUANDO ESTÁ CON QUIEN LE GUSTA.
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