Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), descartó que Manuel Barreto vaya a convertirse en director técnico de la selección peruana.

A través de un comentario en redes sociales, el directivo fue tajante al comentar sobre la continuidad de Barreto en el banquillo nacional.

“No (seguirá), esto es un proceso y hay planificación,” afirmó Ferrari, poniendo fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que Barreto asuma el cargo de manera permanente.

El exadministrador de Universitario hizo un llamado a la paciencia mientras se define al nuevo estratega. “Calma, que vamos paso a paso,” agregó, confirmando que la FPF sigue un plan estructurado para elegir al entrenador que se ajusta al proyecto deportivo a largo plazo.

No querido Luis, esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso, fuerte abrazo!! — Jean Ferrari (@jferrari5) November 12, 2025

De esta manera, la FPF enfoca su búsqueda exclusivamente en un nuevo técnico que asuma las riendas de la selección con miras al Mundial 2030.