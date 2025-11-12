Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), descartó que Manuel Barreto vaya a convertirse en director técnico de la selección peruana.
MIRA | Gol de Valera: mira el empate de Perú vs. Rusia
A través de un comentario en redes sociales, el directivo fue tajante al comentar sobre la continuidad de Barreto en el banquillo nacional.
“No (seguirá), esto es un proceso y hay planificación,” afirmó Ferrari, poniendo fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que Barreto asuma el cargo de manera permanente.
El exadministrador de Universitario hizo un llamado a la paciencia mientras se define al nuevo estratega. “Calma, que vamos paso a paso,” agregó, confirmando que la FPF sigue un plan estructurado para elegir al entrenador que se ajusta al proyecto deportivo a largo plazo.
De esta manera, la FPF enfoca su búsqueda exclusivamente en un nuevo técnico que asuma las riendas de la selección con miras al Mundial 2030.
Contenido sugerido
Contenido GEC