Apareció el ‘9’. La selección peruana supo reaccionar ante Rusia este miércoles tras ser sorprendido en San Petersburgo, donde ambos países se enfrentaron aprovechando la fecha FIFA de noviembre. Los rusos se adelantaron pero Alex Valera marcó sobre el final para igualar la cuenta.

Un error en salida de Pedro Gallese a los 24′ del primer tiempo. Aleksandr Golovin aprovechó el blooper y puso a celebrar a los espectadores en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, hasta que llegó la respuesta de la Bicolor.

Sobre los 40′ del complemento, Valera sacó un zurdazo desde fuera del área y movió las redes, empatando el encuentro de preparación.

¡GOOOLAZO PERUANO EN SAN PETERSBURGO! Alex Valera apareció en el momento justo para marcar el tanto del empate ante Rusia. ⚽



⏱ 40’ ST | RUS 🇷🇺 1 - [1] 🇵🇪 PER



Con este empate sobre la hora, Perú cerró su segundo amistoso en el interinato de Manuel Barreto al mando del ‘equipo de todos’, luego de la caída 2-1 ante Chile.