El nombre de Alex Valera vuelve a aparecer en el radar del fútbol internacional tras su gran presente con Universitario de Deportes, donde fue una de las piezas determinantes en la campaña que terminó con el tricampeonato. Su rendimiento como referente ofensivo ha reactivado el interés desde el extranjero, especialmente en el mercado sudamericano.

Uno de los clubes que ha movido ficha es el América de Cali, institución colombiana que busca reforzar su ataque con un delantero de área. El conjunto ‘escarlata’ ya habría enviado una propuesta formal a Ate, la misma que estaría bajo análisis de parte de la directiva crema.

En medio de este escenario, Tulio Gómez, máximo accionista del club colombiano, aceptó el interés por el popular ‘Valegol’ en declaraciones con TV Perú Deportes, dejando entrever que las negociaciones están siendo manejadas por el área deportiva del equipo. En sus palabras, explicó: “La parte deportiva se ha encargado de eso porque yo estoy en el Mundial. Ellos están encargados de eso”.

Asimismo, el dirigente no ocultó la valoración que tienen sobre el delantero nacional y confirmó que su perfil está dentro de los planes del club. “Sí, nos interesa, nos llamó la atención, es un jugador de selección también”, afirmó Gómez, ratificando que el seguimiento sobre Valera es firme y que su nombre sigue ganando fuerza en el fútbol colombiano.

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