Por Redacción EC

Gianluca Lapadula valoró la actitud de Universitario de Deportes luego del empate frente a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero crema destacó la capacidad del equipo para reaccionar durante el encuentro, aunque lamentó no haber conseguido los tres puntos.

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