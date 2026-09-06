Gianluca Lapadula valoró la actitud de Universitario de Deportes luego del empate frente a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero crema destacó la capacidad del equipo para reaccionar durante el encuentro, aunque lamentó no haber conseguido los tres puntos.

“Tuvimos la fuerza de reaccionar dos veces. Pusimos la garra crema en el partido, lástima que no se ganó. Hoy vi un estadio increíble”, expresó Lapadula.

Lapadula destacó el apoyo de los hinchas

El atacante italiano-peruano también puso en valor el ambiente que se vivió en el Monumental. Para Lapadula, el respaldo de la hinchada fue uno de los aspectos más destacados de la jornada.

Universitario afrontó el compromiso con la necesidad de seguir sumando en el Clausura, luego de una campaña en la que el cuadro crema busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

A pesar del empate, Lapadula resaltó la reacción del equipo y la identidad que mostró para mantenerse con vida en el partido. “Pusimos la garra crema en el partido”, remarcó el delantero.