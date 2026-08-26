La conexión entre Álex Valera y Gianluca Lapadula empieza a llamar cada vez más la atención de los hinchas de Universitario de Deportes, especialmente por el entendimiento que ambos vienen mostrando cuando comparten el ataque. En una reciente entrevista, Valera habló sobre esta sociedad, explicó cómo han conseguido complementarse dentro del campo y dejó una declaración que también abre la puerta a volver a verlos juntos con la Selección Peruana. En paralelo, el delantero atraviesa un buen momento a nivel individual, luego de alcanzar los 85 goles con la camiseta crema y acercarse a una cifra que se convirtió en una de sus principales metas. A continuación, te contamos qué dijo el atacante sobre Lapadula, cómo describió su entendimiento y cuál es el objetivo que mantiene con Universitario.

¿QUÉ DIJO ÁLEX VALERA SOBRE SU SOCIEDAD CON GIANLUCA LAPADULA?

El delantero de Universitario reconoció que la conexión con Lapadula ha mejorado y que ambos ya identifican los movimientos que deben realizar cuando comparten el ataque. “La verdad que me estoy entendiendo cada día mejor con ‘Lapa’ y estoy feliz, feliz porque creo que todos los jugadores estamos yendo por el mismo camino”, manifestó Valera.

La experiencia que han acumulado juntos en la Selección Peruana también favorece ese entendimiento. Cuando uno sale de su posición, el otro sabe cómo ocupar el espacio. “Ya hemos jugado bastantes partidos en la ‘Sele’, así que ya lo conozco, sé los movimientos que va a hacer y en lo personal a mí me ayuda bastante”, señaló en diálogo con L1Max.

¿CÓMO BUSCAN APROVECHAR SU CERCANÍA EN EL ATAQUE?

Valera contó que una de las indicaciones que reciben es mantenerse cerca para aprovechar las jugadas que surgen tras los rechazos defensivos y generar peligro con rapidez.

“Hay momentos donde yo salgo a jugar porque hay un espacio ahí y Gianluca Lapadula sabe que tiene que quedarse de nueve, o al revés, sale él, me meto yo”, explicó el atacante, quien considera que estos movimientos ya son parte del entendimiento entre ambos.

Gianluca Lapadula y Alex Valera, la dupla goleadora que encontró Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿QUÉ DIJO VALERA SOBRE EL PRESENTE DE LAPADULA?

El atacante crema resaltó la actitud de Lapadula y su preparación diaria. “‘Lapa’ es un gran profesional, se entrena muy bien día a día”, sostuvo.

También destacó el cariño que el delantero ítalo-peruano ha conseguido entre los hinchas de Universitario, algo que, según Valera, es resultado de su trabajo desde que llegó al club.

¿VALERA QUIERE VOLVER A JUGAR CON LAPADULA EN PERÚ?

Valera afirmó que le gustaría compartir nuevamente el ataque con Lapadula en los próximos amistosos de la Selección Peruana. “Sí, pero ya hemos estado, así que, Dios mediante, ahora vienen cuatro partidos y bueno, hay que estar al 100%”, indicó.

El delantero crema añadió que Lapadula continúa demostrando su vigencia con sus actuaciones y espera coincidir con él en la próxima convocatoria, según recoge RPP.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE VALERA CON UNIVERSITARIO?

En el plano individual, Valera también mantiene una meta clara: alcanzar los 100 goles con Universitario. Actualmente suma 85 anotaciones y ya superó a Piero Alva en la lista histórica del club. “Espero seguir anotando para el equipo. Espero cumplir lo que le prometí a la hinchada a inicios de año de anotar 100 goles”, afirmó.

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