Terremoto en Filipinas: Al menos 19 muertos tras sismo de magnitud 6,9
El número de muertos por el terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas ascendió a 19, informaron las autoridades el miércoles por la mañana.
Trece personas fallecieron en Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes situada cerca del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró a la AFP Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.
Otra persona murió en la localidad de Tabuelan, en Cebú, según su alcalde, además de las cinco víctimas mortales que los rescatistas informaron anteriormente en la población de San Remigio, al norte.
