Una mujer herida es trasladada a una ambulancia después de un terremoto en la ciudad de Iloilo, Filipinas, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/ARNOLD ALMACEN)
Terremoto en Filipinas: Al menos 19 muertos tras sismo de magnitud 6,9
El número de muertos por el terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas ascendió a 19, informaron las autoridades el miércoles por la mañana.

Trece personas fallecieron en Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes situada cerca del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró a la AFP Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.

Rescatistas transportan a una mujer herida después de un terremoto en la ciudad de Ilo-Ilo, Filipinas, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/ARNOLD ALMACEN)
MIRA AQUÍ: Terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas y desata alerta por tsunami

Otra persona murió en la localidad de Tabuelan, en Cebú, según su alcalde, además de las cinco víctimas mortales que los rescatistas informaron anteriormente en la población de San Remigio, al norte.

