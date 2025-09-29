Corea del Norte no renuncia al programa nuclear porque “equivaldría a una rendición”

Escucha la noticia
Corea del Norte advirtió este lunes en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso “equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia”.
Esas fueron las palabras del viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyong, en su discurso ante la Asamblea, y recalcó en varias ocasiones que su país no va a renunciar a su soberanía “ni a abandonar nuestro (programa) nuclear”.
Para el viceministro, las armas nucleares de su país son las que permiten “el equilibrio de poderes en la península de Corea” y así “garantizar una paz duradera” en esa región.
El programa nuclear “es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse”, insistió, máxime cuando su país se enfrenta a “la creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados (para) provocar una guerra”.
En su discurso, Kim no aludió a una posible reunión de su país con Estados Unidos para desactivar la tensión, más bien al contrario, pues acusó al país norteamericano de azuzar a sus aliados en Asia de preparar el escenario para “una tremenda amenaza militar”.
