El viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Kim Son Gyong, interviene durante el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Corea del Norte no renuncia al programa nuclear porque “equivaldría a una rendición”
advirtió este lunes en la que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso “equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia”.

Esas fueron las palabras del viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyong, en su discurso ante la Asamblea, y recalcó en varias ocasiones que su país no va a renunciar a su soberanía “ni a abandonar nuestro (programa) nuclear”.

Para el viceministro, las armas nucleares de su país son las que permiten “el equilibrio de poderes en la península de Corea” y así “garantizar una paz duradera” en esa región.

El “es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse”, insistió, máxime cuando su país se enfrenta a “la creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados (para) provocar una guerra”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Kim Son Gyong, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
El viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Kim Son Gyong, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

En su discurso, para desactivar la tensión, más bien al contrario, pues acusó al país norteamericano de azuzar a sus aliados en Asia de preparar el escenario para “una tremenda amenaza militar”.

