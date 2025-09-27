Kim Jong-un insta a “fortalecer” su programa nuclear entre apertura al diálogo de EE. UU.

El líder norcoreano Kim Jong-un urgió a “fortalecer y mejorar” las capacidades nucleares de Pionyang como “columna vertebral” de su soberanía nacional, afirmó este sábado la agencia estatal KCNA, en medio de la apertura de Estados Unidos al diálogo y las aspiraciones de desnuclearización de Seúl.

“Debemos fortalecer y mejorar constantemente el escudo y la espada nucleares capaces de defender de manera fiable la seguridad de la soberanía nacional”, citó KCNA a Kim, durante un encuentro el viernes con científicos y oficiales.

El mandatario afirmó que dará “la máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear”, a la que calificó de “poderoso elemento disuasorio”.

Esta reunión tuvo lugar después de que la misión permanente de Pionyang ante la ONU defendiera la semana pasada que su condición de Estado con armas nucleares es “irreversible” al estar recogida de manera permanente en su legislación, ante las críticas de EE. UU.

Corea del Norte sigue insistiendo que no negociará su desnuclearización pese a la presión de Washington, Seúl y Tokio; e incluso frente a los recientes gestos de reconciliación surcoreanos y el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con Kim.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzan al sur de la línea de demarcación militar que divide Corea del Norte y Corea del Sur, después de que Trump cruzara brevemente al lado norte, en la zona de seguridad conjunta (JSA) de Panmunjom, en la zona desmilitarizada (DMZ), el 30 de junio de 2019. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)

Por su parte, el mandatario norcoreano recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington si se descarta la desnuclearización, mientras mantuvo su rechazo frontal a cualquier contacto con Seúl pese a los gestos conciliatorios del presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

En su reciente intervención ante la Asamblea General, Lee presentó la iniciativa “E.N.D” que pretende volver a “interactuar” con Pionyang, para después “normalizar” las relaciones y lograr la “desnuclearización”.