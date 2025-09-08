Kim Jong-un supervisa prueba de motor para misiles balísticos en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong-un asiste a una reunión con el presidente ruso en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV)
El líder norcoreano supervisó la prueba de un motor de combustible sólido diseñado para misiles balísticos intercontinentales, informaron el martes los medios estatales.

La Administración de Misiles del hermético país dotado de armas nuclearesllevó a cabo otra prueba en tierra de un motor de combustible sólido de alto empuje utilizando material compuesto de fibra de carbono el 8 de septiembre”, reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA en un comunicado.

Francisco Sanz
El respetado camarada Kim Jong-un supervisó la importante prueba”, afirmó.

Según la KCNA, se trata de la “novena prueba de propulsión en tierra” y “la última del proceso de desarrollo”.

La agencia citó a Kim diciendo que el nuevo motor “anuncia un cambio significativo en la expansión y el fortalecimiento de las fuerzas estratégicas nucleares” de Corea del Norte.

Las imágenes difundidas por los medios estatales muestran a Kim observando la llamarada provocada por el aparato con ayuda de binoculares. Otra foto deja ver lo que parecía ser fuego en dirección horizontal procedente de la prueba.

Este ensayo se produjo pocos días después de que Kim regresara a Corea del Norte de un viaje a Beijing para asistir a un gran desfile militar que conmemoró la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo hombro a hombro con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

