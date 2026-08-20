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Resumen

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Varias personas observan una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte en una estación de tren de Seúl el 20 de agosto de 2026. (Foto de Jung Yeon-je / AFP).
Varias personas observan una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte en una estación de tren de Seúl el 20 de agosto de 2026. (Foto de Jung Yeon-je / AFP).
/ JUNG YEON-JE
Por Agencia AFP

Corea del Norte disparó este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance, informó el ejército surcoreano, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se reunirá este año con el líder Kim Jong-un.

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