Corea del Norte disparó este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance, informó el ejército surcoreano, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se reunirá este año con el líder Kim Jong-un.

El miércoles, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que se encontrará con Kim en un intento por reactivar el vínculo que, dice, forjó durante su primer mandato con el líder de Corea del Norte, un hermético país dotado del arma nuclear.

Horas más tarde, el Estado Mayor Conjunto de Seúl informó a la AFP que Corea del Norte había lanzado al menos un “proyectil no identificado”, sin dar más detalles.

Posteriormente, un funcionario del Estado Mayor afirmó a la AFP que se lanzaron “alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pyongyang”.

Trump señaló el miércoles que era importante “llevarse bien” con Kim Jong-un e hizo una evaluación inusualmente precisa de que Pyongyang cuenta con 57 armas nucleares “muy potentes”.

Varias personas observan una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte en una estación de tren de Seúl el 20 de agosto de 2026. (Foto de Jung Yeon-je / AFP). / JUNG YEON-JE

Posteriormente, el ministro de Defensa surcoreano elevó el jueves esa estimación a entre 80 y 120 armas nucleares.

El repentino interés de Trump en Kim y su reducción de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur han alarmado a sus aliados asiáticos.

También han desatado especulaciones de que el magnate republicano busca un triunfo en política exterior mientras se estanca su guerra contra Irán.

La influyente hermana de Kim Jong-un señaló el miércoles que no sabía nada sobre la supuesta comunicación entre su hermano y Trump.

No obstante, Kim Yo-jong señaló que el líder norcoreano aún guarda un “buen recuerdo y una buena impresión” de Trump y que la relación entre ambos líderes continúa siendo “excelente”.

Las fuerzas armadas de Seúl informaron el miércoles que las maniobras militares con Washington concluirán el viernes, y no el 27 de agosto como estaba previsto, “a sugerencia de la parte estadounidense”.