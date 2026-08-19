El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares, al hacer referencia de manera precisa y poco común al arsenal atómico del líder Kim Jong-un.

“Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero las conseguí. Me entiendo muy bien con él”, añadió.

Trump también aseguró que se reunirá este año con Kim Jong-un, tras haber ordenado reducir las maniobras militares con Seúl para evitar crispar a Pyongyang.

“Sí, me reuniré con él”, respondió Trump, interrogado al respecto mientras mostraba a algunos periodistas las reformas en curso en la Casa Blanca.

Trump insinuó el lunes que habló con Kim, recalcando que ambos guardan una “muy buena relación”. Sin embargo, este martes, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, aseguró no estar al tanto de tales contactos.

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump cruzan al sur de la Línea de Demarcación Militar que divide Corea del Norte y Corea del Sur el 30 de junio de 2019. (Foto de Brendan Smialowski / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Trump y Kim Jong-un se reunieron tres veces durante el primer mandato del republicano, pero desde que regresaron a la Casa Blanca no se han vuelto a encontrar.

“Ha habido una persistente especulación de que Washington podría buscar volver a hablar con Pyongyang antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en noviembre”, señaló a la AFP Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos.

“Para Trump, una reunión con (...) Kim Jong-un podría suponerle una oportunidad de asegurar un legado en materia de política exterior”.

Por su parte, Park Won-gon, profesora en la universidad Ewha Womans, señaló que reducir las maniobras podría favorecer el diálogo.

“La suspensión de los ejercicios conjuntos siempre ha sido un prerrequisito de Corea del Norte para dialogar con Estados Unidos”, explicó a la AFP.

Trump sostuvo el lunes, al ser preguntado sobre si Kim había respondido a sus pedidos para hablar: “Sí, lo ha hecho”.

No obstante, la hermana del líder norcoreano afirmó este miércoles que no tiene constancia de que Kim Jong-un y Trump hubieran mantenido algún contacto.

“En cuanto a las recientes noticias procedentes de Washington sobre la comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno al respecto”, dijo en un comunicado.

“Y probablemente sea el único asunto relacionado con la política exterior de nuestra alta dirección del que no estoy al tanto”, agregó.

Con todo, Kim Yo-jong comentó que su hermano guardaba un “buen recuerdo y una buena impresión” de Trump y que la relación entre ambos líderes continúa siendo “excelente”.

Maniobras acortadas

En paralelo, Trump anunció el domingo una reducción “considerable” de la participación estadounidense en los ensayos militares anuales denominados “Ulchi Escudo de Libertad” con Corea del Sur, debido a su “muy buena relación” con el líder norcoreano Kim Jong-un.

En su plataforma Truth Social, el republicano criticó los ejercicios con Seúl, no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en 2025.

El ejército surcoreano indicó este miércoles que las maniobras terminarán el viernes, y no el 27 de agosto, como estaba previsto.

“Hemos decidido ajustar el período de los ejercicios para que se realicen del 17 al 21 de agosto”, seis días antes de lo previsto originalmente, dijo el Estado Mayor surcoreano en un comunicado.

Agregó que la decisión fue tomada “por sugerencia de la parte estadounidense”.

Por su parte, un funcionario del Pentágono dijo a la AFP que “estos ajustes mantienen los objetivos de preparación y entrenamiento esenciales”.

Las maniobras apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte, un país con armas nucleares.

Estaban programados para celebrarse en dos fases: la primera, del 17 al 21 de agosto, centrada en la defensa contra potenciales amenazas norcoreanas; y la segunda, del 24 al 27 de agosto, para preparar una contraofensiva.

La segunda fase habría sido eliminada por la orden de Trump de reducir los ejercicios.

En cualquier caso, la hermana de Kim le restó importancia al cambio: “no consideramos que merezca un comentario y nos parece completamente carente de interés”, dijo.

A su modo de ver, reduzca la escalada o la duración de los ejercicios no los privados de su naturaleza “provocadora y agresiva”.