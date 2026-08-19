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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa sobre la construcción de un helipuerto y otros proyectos en el jardín sur de la Casa Blanca, el 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa sobre la construcción de un helipuerto y otros proyectos en el jardín sur de la Casa Blanca, el 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares, al hacer referencia de manera precisa y poco común al arsenal atómico del líder Kim Jong-un.

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