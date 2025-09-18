Una foto publicada por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA muestra al líder norcoreano Kim Jong-un presidiendo una prueba de rendimiento de drones de ataque táctico y otros vehículos aéreos no tripulados. Foto: EFE/EPA/KCNA
Una foto publicada por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA muestra al líder norcoreano Kim Jong-un presidiendo una prueba de rendimiento de drones de ataque táctico y otros vehículos aéreos no tripulados. Foto: EFE/EPA/KCNA
/ KCNA
Agencia EFE
Agencia EFE

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA
El líder norcoreano, , ha supervisado pruebas de drones estratégicos y tácticos, y ha llamado implementar la inteligencia artificial (IA) en la , en otra muestra del desarrollo armamentístico de Pionyang en paralelo a los ejercicios conjuntos entre Seúl y Washington.

Kim acudió el jueves al Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada, en una ubicación no desvelada, según informó este viernes el medio estatal KCNA, donde presenció el desempeño de vehículos de vigilancia no tripulados y de drones de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia se menciona por primera vez en medios oficiales.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rusia y Corea del Norte luchan “juntos contra el neonazismo contemporáneo”, dice Putin a Kim

El líder norcoreano dijo durante la visita que en la guerra moderna, donde los equipos no tripulados amplían cada vez más su alcance y , resulta una tarea prioritaria para la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas desarrollar la tecnología central de estos sistemas, así como la aplicación de IA y el avance de la capacidad operativa.

Las fotos publicadas hoy por la KCNA muestran aparentes drones suicidas impactando objetivos en un simulacro.

Kim Jong-un observa una prueba de rendimiento de drones de ataque táctico y otros vehículos aéreos no tripulados, desarrollados y producidos por un instituto y una empresa pertenecientes al Complejo Tecnológico Aeronáutico No Tripulado. Foto: EFE/EPA/KCNA
/ KCNA

Corea del Norte ya había probado vehículos aéreos no tripulados del estilo en agosto y noviembre de 2024 y a finales de marzo de este año. En la prueba previa dijo que ya contenían tecnología de IA.

El anuncio coincide con el cierre hoy del ejercicio conjunto Iron Mace entre , centrado en coordinar armas convencionales surcoreanas con las capacidades nucleares estadounidenses.

