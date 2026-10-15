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Resumen

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La estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde el Papa León XIV fue ingresado para una operación para extirparle un tumor pulmonar, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
La estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde el Papa León XIV fue ingresado para una operación para extirparle un tumor pulmonar, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP).
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV continúa su convalecencia en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y pasó bien la noche, se levantó y desayunó, según informaron este jueves fuentes vaticanas.

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