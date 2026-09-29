Un escolar mató este martes a una profesora apuñalándola con un cuchillo e hirió a otras dos personas, una de ellas de gravedad, en un colegio en el norte de Eslovaquia, informó la cadena TA3.

El supuesto autor del delito, un estudiante del grado 8 (13-14 años), fue detenido por la Policía, que aseguró tener la situación controlada.

El incidente tuvo lugar en un colegio público de enseñanza elemental de la localidad de Staskov, que tiene una población de unos 3.000 habitantes.

El supuesto agresor hirió de gravedad a una compañera de clase y lesionó también a una profesora de 44 años, que sufrió daños en el esternón y se encuentra estabilizada y fuera de peligro. Ambas pacientes están hospitalizadas.

El adolescente vive con su abuela, quien, al parecer, le había prohibido ejercer como monaguillo debido a su bajo rendimiento académico.

Una ambulancia y personal de emergencias se ven en el patio de una escuela en Staskov, al noroeste de Eslovaquia, tras un ataque con cuchillo ocurrido el 29 de septiembre de 2026. Foto: TA3 / TA3 / AFP / TA3

Los medios locales estiman que ello podría haber sido el desencadenante de la crisis emocional del menor.

Este es el undécimo incidente con armas blancas o de fuego en escuelas eslovacas desde 2005, en los que han muerto cinco personas.