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Resumen

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La policía custodia la entrada de una escuela en Staskov, al noroeste de Eslovaquia, tras un ataque con cuchillo ocurrido el 29 de septiembre de 2026. Foto: TA3 / TA3 / AFP
La policía custodia la entrada de una escuela en Staskov, al noroeste de Eslovaquia, tras un ataque con cuchillo ocurrido el 29 de septiembre de 2026. Foto: TA3 / TA3 / AFP
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Por Agencia EFE

Un escolar mató este martes a una profesora apuñalándola con un cuchillo e hirió a otras dos personas, una de ellas de gravedad, en un colegio en el norte de Eslovaquia, informó la cadena TA3.

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