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La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año de exilio. La política, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de volver a su país sin lograrlo, según fuentes de su partido.

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